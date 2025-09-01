Caffa: “Vialidad Provincial es protagonista del Modelo Formoseño”

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Camino y del Trabajador Vial, que se conmemora cada 5 de octubre, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, destacó el rol fundamental que cumple el organismo a su cargo, en el desarrollo de la provincia y en la asistencia a las comunidades de todo el territorio formoseño.

“Es una fecha donde festejamos y, sobre todo, hacemos un balance de todo lo que se hizo en el año. Tomamos un parámetro y decimos de dónde venimos, qué hicimos y cuál es nuestra perspectiva de futuro”, señaló Caffa en diálogo la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En tal sentido, el funcionario subrayó que “Vialidad Provincial forma parte activa del Modelo Formoseño, siendo protagonista de las políticas impulsadas por el Gobierno del doctor Gildo Insfrán. No sólo trabajamos en la infraestructura vial y la conectividad entre localidades, parajes y comunidades de nuestro extenso territorio, sino también en otras disciplinas, como el manejo de los recursos hídricos y la asistencia en emergencias, como las del río Pilcomayo”, remarcó.

En un contexto nacional de desfinanciamiento de la obra pública, el ingeniero Caffa resaltó la importancia de contar con un organismo provincial sólido y respaldado por la gestión local. “Nuestro Gobernador ha fortalecido a Vialidad Provincial con equipamiento, incorporación de personal, capacitación y nuevas maquinarias. Eso nos permite hoy dar respuestas rápidas en todo el territorio”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la provincia cuenta con siete distritos viales en el interior, lo que garantiza presencia territorial y asistencia inmediata. “Podemos acompañar a las comunidades en situaciones críticas, como asegurar agua cruda para plantas potabilizadoras, reparar caminos tras lluvias o reacondicionar rápidamente la infraestructura dañada”, ejemplificó.

Caffa valoró que esta capacidad de respuesta es posible “gracias a una planificación eficiente y responsable de los recursos provinciales, que contrasta con la realidad de otras jurisdicciones del país. Hoy Formosa es una luz en el norte de la Argentina, demostrando que es posible administrar de forma ordenada, cumplir con las obligaciones del Estado en salud, seguridad, educación y conectividad, mantener la infraestructura existente y seguir construyendo nuevas obras”, finalizó el titular de Vialidad Provincial.



