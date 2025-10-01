Villafañe: Le prendió fuego a su padre y terminó detenido

• La víctima quedó internada en el Hospital Central y está fuera de peligro

Efectivos de la Comisaría Mayor Villafañe detuvieron a un sujeto que atacó a su padre de 85 años con fuego, quien solo sufrió lesiones leves gracias a la rápida intervención de vecinos y policías.

El martes último, alrededor de las 19:30 horas, los uniformados fueron alertados del caso y de inmediato fueron hasta la calle Belgrano y Esteban Reg del barrio Lujan, de esa localidad.

Allí observaron que un hombre de 35 años mantenía a la víctima tirada en el suelo, mientras le prendía fuego las botamangas del pantalón.

Tras la rápida intervención de los policías y la colaboración de vecinos, se extinguieron las llamas y detuvieron al individuo que intentó darse a la fuga.

Luego personal de salud trasladó al octogenario hasta el Hospital Central de la ciudad de Formosa, donde permanece internado, con lesiones leves, fuera de peligro.

Por su parte, el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal en una causa judicial por “Tentativa de homicidio” y quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto).



