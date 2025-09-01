La Policía detuvo a un joven y retuvo a un menor por “Tentativa de Homicidio en ocasión de Robo”

• Habían lesionado a un hombre, de 55 años, con un arma blanca tras intentar robarle su motocicleta

Efectivos de la Subcomisaría detuvieron a un sujeto, de 19 años, retuvieron a un menor de 17, y secuestraron un cuchillo, en el marco investigativo por un hecho ocurrido en el barrio Namqom, de esta ciudad.

El caso tuvo lugar el viernes último, a las 17:10 horas, cuando un hombre llegó a la dependencia policial con una herida sangrante en el sector de la espalda.

Allí, comentó que dos sujetos lo agredieron con un cuchillo y se dieron a la fuga al intentar sustraer su motocicleta Corven Energy.

La víctima fue trasladada en ambulancia hasta el Hospital Central para recibir atención médica y allí comprobaron que presentaba una herida de arma blanca entre los omóplatos a la altura del tórax.

De inmediato, los investigadores iniciaron las tareas de campo en inmediaciones al lugar del hecho y con la información recabada, establecieron la identidad de los autores, reconocidos en la zona por antecedentes delictivos.

La Policía logró aprehender al hombre, de 19 años, en la manzana 80 y secuestró un cuchillo de 22 centímetros que tenía en su poder.

Horas después, el segundo implicado se hizo presente acompañado por su madre, quien fue notificada de la situación legal y fue entregado en carácter de guarda tutelar.

Por el hecho, de inició a una causa judicial por “Tentativa de Homicidio en ocasión de Robo en grado de tentativa, agravada por la participación de un menor”, con intervención de la Justicia provincial.



