Barrio San José Obrero: La Policía anuló un centro de distribución de drogas

• Dos detenidos y elementos clave incautados

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvieron a un hombre y una mujer anulando así un centro de distribución de estupefacientes, en el barrio San José Obrero, de esta ciudad.

Durante la investigación realizada con exhaustivas tareas de campo, lograron reunir los elementos de prueba que apuntaban a la actividad ilícita, que era explotada por una dealer.

En ese sentido, durante esa tarea, en horas de la siesta aprehendieron a un sujeto, de 34 años, que tenía en su poder dos envoltorios con droga.

Con pruebas suficientes, se informó al juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó allanar la vivienda.

El mandato judicial fue concretado en la tarde del viernes último, con la colaboración de integrantes del Grupo Especial de Operaciones (GEOPF).

Durante la requisa, los policías detuvieron a la propietaria del inmueble, secuestraron envoltorios con cocaína apta para la confección de 106 dosis, dos celulares, una balanza digital, dinero en efectivo y otros elementos de interés en la causa.

Los secuestros y detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, a disposición del Juzgado interviniente. (Con foto).

INTERVENCIONES

La Policía secuestró dos motocicletas robadas

• Fue en distintos procedimientos concretados en esta ciudad y en la localidad de Ingeniaron Juárez





Efectivos de la fuerza provincial recuperaron una Honda Wave con documentaciones apócrifas y una Corven Energy, que interesaba en la investigación de una causa judicial.

El procedimiento se concretó el jueves último, alrededor de las 21:30 horas, por personal de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial, cuando detectaron anomalías en una Honda Wave, de 110 cilindras.

Durante la inspección determinaron que la cédula de identificación del vehículo presentaba un papel soporte no auténtico y el dominio apócrifos.

Tras consulta a la base de datos de la Dirección General de Informática comprobaron que la motocicleta tenía pedido de secuestro.

El segundo caso ocurrió el sábado, a las 05:00 horas, cuando integrantes de la brigada investigativa de la Unidad Regional Seis, realizaban recorridas preventivas por calles internas del barrio Viejo, de la localidad de Ingeniero Juárez.

Allí, secuestraron una moto abandonada en zona de monte, en inmediaciones a las vías férreas, y verificaron que días atrás habían denunciado como sustraída.

En ambos casos, los rodados fueron trasladados hasta la dependencia policial quedando secuestrados a disposición de la justicia provincial.



