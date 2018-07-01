Secuestraron más de 12 kilos de marihuana valuada en 42 millones de pesos

Efectivos de la Subcomisaría Misión Tacaaglé secuestraron bolsas con más de 12 kilos de marihuana abandonadas por un motociclista, tras evadir un control vehicular en un camino vecinal y Ruta Nacional N° 86 de la mencionada localidad.

Este jueves alrededor de las 5:10 horas, los uniformados realizaban un control vehicular e identificación de personas, cuando advirtieron las maniobras del conductor de la moto de 110 cilindradas y lo siguieron en forma discreta.

Durante su huida, el motociclista arrojó un bolso en una zona de pastizal y continuó su marcha por Ruta Nacional N° 86.

Luego, al realizarse una inspección hallaron otro bolso a 300 metros aproximadamente del primer bulto abandonado.

En presencia de testigos se verificaron los bultos cargados con estupefacientes, el caso fue puesto a conocimiento de la Unidad Fiscal del Juzgado Federal de Formosa, a cargo de la Dra. Magalí Gómez, quien direccionó el procedimiento.

Personal de la Delegación Drogas Peligrosas examinó las sustancias con reactivos químicos y confirmó que se trataba de marihuana, que según el pesaje arrojó más de 12 kilos.

Esa cantidad de droga está valuada en unos 42 millones de pesos, mientras que la Delegación de Policía Científica documentó la intervención.

Los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continúa para establecer la identidad del motociclista que transportaba los bolsos con estupefacientes.