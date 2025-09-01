El Gobernador participará del acto homenaje a los héroes formoseños a 50 años de la defensa del RIM 29

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, participará del acto homenaje a los héroes formoseños a 50 años de la defensa del Regimiento de Infantería de Monte (RIM) N°29 “Coronel Ignacio J. J. Warnes”, que se realizará este domingo 5 de octubre, desde las 17:30 horas, en la Plaza de Armas de la Victoria de esa Institución.

Estarán presentes también oficiales, suboficiales, soldados, personal civil del RIM, ex soldados veteranos y familiares de los caídos.

En esta oportunidad, también, se conmemora el Día del Héroe Formoseño establecido por Ley Provincial N°1612 en reconocimiento a los soldados y el agente policial fallecidos “en defensa de la Constitución de la Nación y del RIM 29” ante el ataque de la organización armada Montoneros aquel fatídico 5 de octubre de 1975.

Vale recordar que el proyecto de ley fue aprobado por la Honorable Legislatura de Formosa al mismo tiempo que derogó la Ley 1.395 que había establecido esta fecha como el “Día del Soldado Formoseño”.

El ataque

Es menester traer a la memoria que dicho intento de copamiento se concretó aquel caluroso domingo 5 de octubre, cerca de las 16 horas, cuando la unidad militar de Montoneros, que provenía de Buenos Aires y estaba integrada por 30 personas aproximadamente, llegó al RIM 29 equipada con armas, explosivos y vehículos de comunicaciones.

El resultado de ese enfrentamiento fueron 12 bajas del Ejército, un agente de la Policía de la provincia y 15 muertos del lado de la organización armada.

Por ello, cada 5 de octubre, se homenajea la memoria del subteniente Ricardo Massaferro; sargento 1º Víctor Sanabria; los soldados conscriptos Antonio Arrieta, Heriberto Avalos, José Coronel, Hermindo Luna, Dante Salvatierra, Ismael Sánchez, Tomás Sánchez, Edmundo Sosa, Marcelino Torales y Alberto Villalba, y el agente de Policía, Argentino Aleg.











