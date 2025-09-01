La Municipalidad participó por cuarto año consecutivo de la Jornada de Castración Masiva en América Latina

El municipio participó este viernes, por cuarto año consecutivo, de la Jornada de Castración Masiva en América Latina (CastraLat), una iniciativa regional que busca visibilizar y abordar la problemática de la sobrepoblación animal mediante campañas de castración gratuitas y masivas.

‎La fecha habitual de la realización de esta actividad es el 4 de octubre, en conmemoración del día mundial de los animales. Sin embargo, en Argentina la jornada se desarrolló este viernes 3. En nuestra ciudad, la sede elegida para la 4ta edición del CastraLat fue el CeMAA “San Roque”, ubicado en Av. Kirchner 6075, donde se castraron a más de 100 animales, priorizando a aquellos en situación de riesgo o pertenecientes a contextos de alta vulnerabilidad.

En la oportunidad, la directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna, Catalina Espinoza, expresó: “Si bien la Municipalidad realiza castraciones de manera diaria y de forma gratuita, en tres puntos fijos de la ciudad, este viernes nos sumamos a una iniciativa latinoamericana en la que veterinarios de 20 países llevamos a cabo esta actividad de manera simultánea. Con esta propuesta lo que se busca en concientizar acerca de la importancia de la castración para reducir la sobrepoblación animal, accidentes de tránsito, mordeduras y el abandono de animales. Que esto suceda depende de el compromiso de todos: los Estados, los veterinarios y la comunidad en general”.

La funcionaria destacó que ‎este evento se enmarca en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que promueve el enfoque de “Una Salud”, integrando el bienestar animal, la salud pública y la responsabilidad comunitaria.



