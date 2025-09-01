En Las Lomitas, el Vicegobernador valoró el importante rol social de los clubes barriales

El vicegobernador de la provincia de Formosa, el doctor Eber Solís, estuvo con dirigentes de la Unidad Justicialista de Las Lomitas en un encuentro con los padres de la escuela de fútbol, donde se resaltó la importancia del trabajo que llevan adelante junto a entrenadores, niños y adolescentes.

Este espacio deportivo no solo impulsa la práctica física, sino que también fortalece valores, disciplina y hábitos saludables, fomentando la convivencia y alejando a los jóvenes de problemáticas sociales, se resaltó.

Asimismo, se subrayó la visión y el compromiso del gobernador Gildo Insfrán, quien sostiene de manera permanente a los clubes barriales de toda la provincia, garantizando su desarrollo y crecimiento, convencido de que un niño feliz es la base de un formoseño pleno.

“Un Estado provincial siempre presente”, se destacó, por último.



