La Dirección de Discapacidad suma una oficina para la atención al público en el Centro Cívico N° 2 del barrio 2 de Abril

La Dirección de Discapacidad de la comuna capitalina, la cual depende del área de Acción Social, informó que a partir de este jueves ya está habilitada una nueva oficina para la atención al público en el Centro Cívico Municipal N° 2 del barrio 2 de Abril.

Al respecto, Ludmila Morínigo, miembro del Equipo Interdisciplinario precisó que esta nueva oficina funcionará de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y brindará información referida a la discapacidad y a los talleres Superarte, sumado a las campañas de concientización, entre otros beneficios que también se ofrecen en las oficinas ubicadas en la intersección de las calles Pringles y Rivadavia.

“Por el mes de la Inclusión, además, el Equipo Interdisciplinario está realizando diversas actividades. En esta ocasión, este jueves instalamos un stand de visivilización, concientización e información frente al nuevo Centro Cívico N° 2, del barrio 2 de Abril. El objetivo de todas estas campañas es informar a la ciudadanía sobre la discapacidad, derribar barreras y garantizar la igualdad de derechos para las personas con discapacidad”, concluyó Morínigo.







