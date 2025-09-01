Insfrán sobre el aumento salarial: “Es un hecho justo en un momento tan difícil que vivimos en el país”

Recordó, además, que los impuestos coparticipables disminuyeron un 10%.En el marco de la conferencia de prensa donde anunció el 10% de incremento salarial para estatales, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ahondó sobre los argumentos de esta decisión política que cobra especial relevancia en un contexto nacional de crisis económica, política y social.



Vale destacar que, este nuevo aumento, se suma a los brindados en el primer semestre y ya representa un incremento total del 55% en lo que va del año.

“No estamos haciendo estos anuncios con el propósito electoral, sino en cumplimiento de nuestro compromiso preestablecido en el último anuncio hecho, que en el último trimestre veríamos que posibilidades permite las arcas del Tesoro de la Provincia y otorgar este anuncio”, sostuvo.



Asimismo, el primer mandatario aclaró que este incremento “es un esfuerzo bastante grande que hacemos” porque, “como todos saben por los medios nacionales, los impuestos coparticipables disminuyeron el 10%” que es, precisamente, “el porcentaje que estamos dando de aumento”.



“Por eso no nos alcanza para darles, también, a los funcionarios de mayor jerarquía, sólo para los trabajadores de menor jerarquía”, reiteró.

Y ratificó: “En un momento tan difícil que vivimos, es un hecho justo”.



Diferencia salarial con Nación



En ese orden, Insfrán expuso datos brindados por el Gobierno nacional donde se evidencia la diferencia salarial con esta provincia.



En Formosa, el salario mínimo vital y móvil es de 880 mil pesos, mientras que, a nivel nacional, es de 322 mil pesos y, el aumento dado durante el año en la provincia es del 55% y en Nación sólo del 14,81%.



De igual manera, las jubilaciones provinciales mínimas son de 721.600 mil pesos y las nacionales, 396.266 mil pesos.



En cuanto al escalafón docente formoseño, el salario mínimo es de 911.800 mil y, en Nación, es de 500 mil.



“De 16 mil docentes en Formosa, el 2% no percibe esta cifra porque no tienen los años de antigüedad, pero ya llegarán”, argumentó Insfrán y, resaltó, que “esta es la situación de Formosa a nivel nacional”.



Deudas con las provincias



El Gobernador también habló sobre los reclamos por los fondos que el Gobierno nacional adeuda a las provincias respecto a las cajas de previsión social y recordó que, en 2020, “fuimos ante la Corte Suprema de Justicia, porque son fondos que nos corresponden por ley”.



Pero, cuestionó, que “la Corte se ocupa de otras cuestiones que para ellos son más interesante” y, lamentó, que “lo que le corresponde a las provincias ni tratan”.

“No tenemos respuestas, seguimos afrontando con Tesoro de la Provincia los compromisos con jubilados y pensionados; y haremos todo lo posible para seguir sosteniendo”, cerró.



