El Vicegobernador encabezó encuentros en la comunidad de Kilómetro 14





En la comunidad de Kilómetro 14, ubicada en el centro oeste de la provincia, el vicegobernador Eber Solís llevó a cabo “una hermosa jornada de encuentros junto a compañeros funcionarios y dirigentes locales”.

“Con ellos conversamos sobre su realidad y las acciones que el Gobierno provincial, bajo la conducción de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, viene desarrollando en la zona, para el beneficio y crecimiento del pueblo”, subrayó el doctor Solís.

Posteriormente, visitó la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 510 y los Jardines de Infantes Nucleados (JIN) N° 42 y N° 2, donde “charlamos con la comunidad educativa sobre sus proyectos y anhelos”.

Del mismo modo, también “estuvimos en la comunidad pilagá Oñedie”.

“En unidad y por Formosa, este 26 de octubre votemos fuerte, al medio y con el corazón al Frente de la Victoria (FdV)”, instó, por último.



