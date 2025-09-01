Ultimas Noticias

El Vicegobernador encabezó encuentros en la comunidad de Kilómetro 14






En la comunidad de Kilómetro 14, ubicada en el centro oeste de la provincia, el vicegobernador Eber Solís llevó a cabo “una hermosa jornada de encuentros junto a compañeros funcionarios y dirigentes locales”. 

“Con ellos conversamos sobre su realidad y las acciones que el Gobierno provincial, bajo la conducción de nuestro querido gobernador, el doctor Gildo Insfrán, viene desarrollando en la zona, para el beneficio y crecimiento del pueblo”, subrayó el doctor Solís. 

Posteriormente, visitó la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 510 y los Jardines de Infantes Nucleados (JIN) N° 42 y N° 2, donde “charlamos con la comunidad educativa sobre sus proyectos y anhelos”. 

Del mismo modo, también “estuvimos en la comunidad pilagá Oñedie”. 

“En unidad y por Formosa, este 26 de octubre votemos fuerte, al medio y con el corazón al Frente de la Victoria (FdV)”, instó, por último. 