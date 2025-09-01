Encuentro en el barrio Antenor Gauna con los candidatos del FdV y capacitación sobre la BUP

En el barrio Antenor Gauna, ubicado en la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital, desde la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS) se organizó un encuentro del que participaron los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV) Fabián Cáceres y Camilo Orrabalis, así como también los beneficiarios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y vecinos.

En ese marco, de cara a los comicios del próximo 26 de octubre, se realizó una capacitación sobre la Boleta Única Papel (BUP), teniendo en cuenta que este es el nuevo instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales implementado por la Ley 27.781.

Como referencia importante a la hora de sufragar, explicaron que “en el centro de la boleta se encuentran los candidatos del color azul, que son los que representan e identifican al modelo de provincia inclusivo, justo y solidario que tiene Formosa”.

“Como militantes tenemos la obligación de redoblar los esfuerzos, militar hoy más que nunca y trabajar todos los días para que en octubre los dos diputados nacionales sean del Modelo Formoseño conducido por el gobernador Gildo Insfrán”, esbozaron desde la FAS, cuya presidenta es la diputada justicialista Blanca Denis.

Además, se conversó “sobre la dura realidad que atraviesa nuestro pueblo por culpa de un Gobierno neoliberal que se olvidó de los trabajadores, jubilados, discapacitados y de los más humildes”, lamentaron.

Para cerrar, recordaron que desde el año 2001 ejecutan el PNUD en 13 Centros Comunitarios, en los cuales asisten con almuerzo y merienda a 455 familias, sumando un total aproximado de 2275 beneficiarios, de martes a sábado, remarcando que algunos meses concretan la entrega de bolsones de alimentos.



