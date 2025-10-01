La Comuna encaró este sábado tareas de mejoramiento de arterias y optimización de los drenajes

El municipio capitalino, a través de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, desarrolló este sábado su programa de tareas, en esta ocasión, tendiente a mejorar las calles de tierra y optimizar los desagües pluviales en diferentes barrios de la ciudad.

En ese marco, cuadrillas comunales y cooperativistas se trasladaron hasta la calle Pacífico Scozzina, entre la colectora de la Av. Gendarmería Nacional y Avellaneda, en el barrio San Andrés II, para hacer efectivos los trabajos de perfilado, distribución de escombros, conformado y compactación.

Del mismo modo, otro equipo de operarios se abocó a la limpieza del canal de drenaje principal del barrio 25 de Mayo, ubicado sobre la Av. Los Pioneros, y en alrededores de la Penitenciaría Provincial.

Cabe destacar, además, que el día viernes concluyeron las acciones de enripiado de 800 metros sobre una importante arteria del barrio Virgen del Carmen, a través de la modalidad de Financiamiento Compartido. Esta tarea fue acompañada del perfilado de calles en el lugar y la limpieza de trazas en los alrededores del puesto de control policial.



