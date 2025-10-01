Se llevó a cabo el segundo encuentro de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género
Este sábado se concretó el segundo encuentro de la Escuela Municipal de Formación Popular en Género, una iniciativa llevada a cabo por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad a través de la Dirección de Cuestiones de Género y que ya cuenta con más de 250 promotores comunitarios formados.
En esta oportunidad la temática fue: “Mujeres +40 y menopausias: saberes, derechos y bienestar”: Envejecer con derechos: romper mitos sobre la edad y la menopausia, a cargo de la Dra. Camila Fabio y “Fisiología de la perimenopausia y menopausia, síntomas frecuentes. Beneficios de la alimentación desinflamatoria y hormonal”, expuesto por la Licenciada en nutrición, Jimena Atencia.
El encuentro fue muy productivo ya que los y las participantes pudieron realizar consultas, aprender sobre salud en esta etapa de la vida y alimentación saludable.
Cabe destacar que el próximo sábado se abordarán las siguientes temáticas. “IA y género: cuando los datos deciden antes que vos”: ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se usa en lo cotidiano? Mitos y realidades: la IA no es neutral. ¿Por qué hablar de género en tecnología? ¿Quién programa los algoritmos? El problema de la falta de mujeres en tecnología. Riesgo de invisibilizar desigualdades en el mundo digital.
“Violencia digital y nuevas formas de acoso”: Medidas preventivas. Lo virtual es real. Denunciar o no ¿ante quién? Reputación digital. Tender redes.