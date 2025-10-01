La coherencia del mensaje gubernamental y su impacto en la realidad nacional y provincial

Los tres departamentos del oeste fueron destinatarios de la mayor ocupación por parte de Gildo Insfran quien a fines de septiembre repitió su visita para hacer efectiva su prédica de estar siempre al lado de los más necesitados de la justicia social y verificarla transformación ocurrida en las ciudades localidades, parajes y comunidades de Ramón Lista, Matacos y Bermejo.

Esa gestión no es una ocurrencia del mandatario sino que forma parte de los mandamientos del Modelo Formoseño para el Desarrollo Provincial que lanzara en 1995 como programa de gobierno del peronismo y que pasó a convertirse en propiedad del pueblo formoseño en su conjunto.

Esa región y sus pobladores son testigos de las obras de infraestructura construidas- especialmente las referidas a las cuestiones esenciales como agua, salud, educación y producción- pero también del proceso de integración territorial que se dio, sobre todo, con la construcción de los corredores viales este oeste y sus complementos de norte ser que derivan en las cuadriculas recreadas al servicio de la producción y para que dentro de ellas se incorporaran los servicios esenciales.

En los últimos años puso su mirada en el impacto de la gestión gubernamental en las comunidades habitadas por originarias, sobre todo las de qom y wichí que son las que están establecidas en mayor número en ese sector territorial.

Apeló al diálogo frontal para que, además de transmitir su compromiso con esos sectores comunitarios, escuchar frontalmente sus opiniones que, en algunas de ellas, habían sido influidas por el discurso mendaz de dirigentes opositores llegados de Buenos Aires y sus representantes en el orden local.

Gildo expuso, escuchó y clarificó. Pero , sobre todo, lanzó advertencias sobre lo que vendría con la eventual llegada al poder nacional de quienes militan en el liberalismo y que apoyaba la candidatura presidencial de Javier Milei.

Es así que en una gira emprendida a mediados de octubre de 2023 hizo notar que el oeste formoseño se transformó por las políticas implementadas en los últimos años lo que permite tener allí justicia social y una comunidad organizada.

Celebró que siempre en esas comunidades busquen el encuentro, porque así unidos facilita la tarea de salir a militar para que se repitan los resultados del 25 de junio, cuando peronismo en Formosa ganó con el 70% de los votos.

Señalaba que se transitaba por entonces una situación económica difícil por lo que calificó como “ el criminal endeudamiento que dejó el gobierno de Macri.

Ya por entonces, Gildo advertía que “ La Patria está en peligro y tenemos que defenderla con nuestro voto, y así nos estaremos defendiendo a nosotros mismos".

Por eso, llamaba para que la ciudanía adhiriera el 22 de octubre ad a lo que reconoce como la única opción para mantener los derechos y realizaciones conquistados, esto es la boleta completa de Unión por la Patria.

LA PATRIA ESTÁ EN PELIGRO Y TENEMOS QUE DEFENDERLA CON NUESTRO VOTO Y ASÍ NOS ESTAREMOS DEFENDIENDO A NOSOTROS MISMOS

El 11 de octubre de 2023, en esta primera de las dos jornadas de gira proselitista con miras a los comicios del 22 de octubre, Gildo visitó las comunidades indígenas y criollas de El Chorro, El Potrillo, El Favorito, San Martín, Villa Devoto y El Quebracho, para seguir dialogando con los habitantes de la zona.

Hizo notar que el oeste formoseño se transformó por las políticas implementadas en los últimos años lo que permite tener allí justicia social y una comunidad organizada.

Manifestó que cada vez que visita esa zona , no solamente El Quebracho sino toda la región, observa que “el oeste es una maravilla ya que se tiene todo en donde antes nada tenía”. antes no se tenía nada”, por lo que les solicitó a los mayores que se encarguen de transmitir acerca de esa evolución ya que los jóvenes no saben cómo era lo de antes y cómo es ahora.

Celebró que siempre en esas comunidades busquen el encuentro, porque así unidos facilita la tarea de salir a militar para que se repitan los resultados del 25 de junio, cuando peronismo en Formosa ganó con el 70% de los votos.

Aspira que desde Ramón Lista y toda la provincia la ciudanía formoseña aporte con su granito de arena para que triunfe el Frente de la Victoria al considerar que es la única propuesta que garantice y ponga límites a las pretensiones de ignorar el federalismo y los legítimos derechos de las provincias y sus habitantes, augurando que sea un paso hacia el regreso al PEN de un gobierno nacional, popular, inclusivo y federal.

“La Patria está en peligro y tenemos que defenderla con nuestro voto, y así nos estaremos defendiendo a nosotros mismos", explicó en octubre de 2023 y que ahora se replican en 2025 en la travesía por el oeste en septiembre último y durante la campaña electoral y en obvia alusión a aspectos que critíca de la administración de La Libertad Avanza en el PEN.

Una de las comunidades visitadas en 2025 ha sido El Quebracho donde la gira fue bendecida por la invocación religiosa del pastor Adonías Gómez.

Allí Insfrán se refirió Javier Milei, reprobando de manera contundente su administración al considerar que está destruyendo todo y dándole la espalda particularmente a la educación, la salud, a los jubilados y a las personas con discapacidad.

Insiste en recordar que el presidente paralizó todas las obras en Formosa que se ejecutaban con aportes nacionales, así como las contribuciones acordada con la provincia para destinarlas a la educación y la política en favor de los aborígenes lo que hizo que el tesoro provincial se hiciese cargo de ellas apelando a recursos propios.

Para colmo, ya se sabe que en el proyecto del Presupuesto Nacional 2026, no figura obra alguna para Formosa.

Esa es una de las razones por las que invita a la ciudadanía a apelar al voto en favor de Graciela de la Rosa y Néstor Fabián Cáceres para que en el Congreso Nacional se cuente con el haber cuántico necesario para que se limite las exageraciones derivadas del humor y las diferencias que existen con el actual presidente.

Esto llevó a que el propio Insfrán apelara a su capacidad didáctica para explicar públicamente los pasos que deben darlos ciudadanos para emitir su voto apelando a otra de las novedades implementadas por la Junta Electoral Nacional que es la utilización de la Boleta única de Papel que hace su debut en estos comicios del 26 de octubre de 2025.



