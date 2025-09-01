Acción Social de la Municipalidad participó de la IX Jornada Provincial de Salud Mental

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, a través del Equipo Interdisciplinario y la Dirección de Discapacidad, participó este jueves, en el Galpón G del Paseo Costanero “Vuelta Fermoza”, de la IX Jornada Provincial de Salud Mental, bajo el lema “Clínica colectiva y subjetividad: Lógicas de cuidado en contextos de crisis y vulneración de derechos”.

Las encargadas de disertar en representación de la comuna fueron la directora de Discapacidad, Lic. Silvana Giménez, y la coordinadora del Equipo Interdisciplinario, Lic. Mayra Retamoso, quienes trataron “La Inclusión como práctica cotidiana: un derecho en construcción”, y “Acción Comunitaria y Salud Integral: Intervención municipal en tiempos de crisis”, respectivamente.

“Participamos de esta jornada para contar el trabajo que venimos realizando desde hace varios años, donde se incluyen el programa ´Más charlas, menos riesgos´, la atención integral que se brinda en la Casa del Trabajador Municipal, el programa de promoción y prevención de la salud y los espacios colectivos abiertos que desarrolla el Equipo Interdisciplinario”, destacó al respecto la coordinadora del Equipo Interdisciplinario, Mayra Retamoso.

En esa misma línea, la funcionaria remarcó que, “si bien la salud física es muy importante, la salud mental nos atraviesa a todos. Por suerte, en un momento de crisis en nuestro país, tenemos un Estado municipal que está presente con políticas públicas, lo que demuestra su compromiso con la salud mental de la ciudadanía”.

Por su parte, la responsable de Discapacidad, Silvana Giménez, destacó que desde su área se aporta a la inclusión a través de los Talleres ‘Superarte’ y espacios terapéuticos para contener a laS infancias, a los adolescentes, jóvenes y adultos, sumado a el trabajo realizado en los clubes barriales por medio de charlas de motivación y concientización.



