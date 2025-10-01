“Petu” Argañaráz destacó la cuarta edición de la actividad “Zumba Rosa, Unidas por la Vida”
Este viernes 10 de octubre, la plaza San Martín de la Capital fue el escenario de la cuarta edición de “Zumba Rosa - Unidas por la Vida”. El evento ofreció chequeos mamarios y controles con el mamógrafo móvil del Ministerio de Desarrollo Humano; además de contar con la participación de los equipos de la agrupación “Compromiso Formoseño”, el Equipo Eber Solís, La 17 Joven, Sumar, Compromiso Peronista, diversos institutos de zumba y una Máster Class dirigida por “Leo” Pucheta, de Corrientes. Unas 800 mujeres bailaron, rieron, cantaron y acompapañaron la noble iniciativa.
Desde la plaza San Martín, “Petu” explicó que, como cada octubre, se impulsa la campaña de detección precoz del cáncer de mama y su tratamiento oportuno. “Este viernes estamos bailando por la vida, por la salud pública y por nuestros derechos. Con esta actividad que la llevan adelante los profesores de zumba de las distintas agrupaciones e institutos presentes con sus alumnas para compartir este momento que tanto defendemos las mujeres que es la salud”, puntualizó.
Hizo hincapié en que estas acciones de concientización están dedicadas a las mujeres: “Lo hacemos por nosotras, por nuestros hijos y familias”. “Es una alegría ver a tantas mujeres reunidas por la misma causa”, señaló.
Agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia y del Ministerio de Desarrollo Humano, que facilitó el mamógrafo móvil para que las mujeres pudieran realizarse mamografías y obtener los resultados de inmediato.
Además, resaltó la labor de la Vicegobernación de Eber Solís, la Agrupación Compromiso Formoseño, la Fundación Formosa Crece y otras organizaciones que respaldan el Modelo de Provincia liderado por el Doctor Gildo Insfrán.
“Petu” destacó que el cáncer de mama ha dejado de ser un tema tabú: “Se ha visibilizado muchísimo sobre el tema, se desmitificaron muchas cuestiones y sobre todo que naturalicemos la forma de prevenir a través de la ecografía, autoexamen y mamografía”.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, la concejal pidió a las mujeres la defensa de los derechos conquistados y del Modelo Formoseño, convocando a acompañar con el voto a los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria, Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, “en defensa de la igualdad, la justicia social y la soberanía de nuestro pueblo”.
La edil peronista agradeció la participación de reconocidos profesores y profesoras que pusieron ritmo y entusiasmo al escenario: Pablo Benítez, Mónica Cáceres, Miguel Cáceres, Marisol Falcón, Alberto Arce, Sabrina Oviedo, Fernanda Martínez, David Leiva, Soledad Galeano, Florencia Insfrán, Leo Servín, Diana Ortiz y la máster class de Leo Pucheta, entre otros.
Finalmente, la Concejal Justicialista informó que durante todo octubre se realizarán charlas de concientización y se trabajará en la donación de cabello para la confección de pelucas oncológicas.