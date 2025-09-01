Juramento a la Constitución - Tercera Circunscripción Judicial

En un importante acto institucional realizado ayer en horas de la mañana en localidad de Las Lomitas, juraron la nueva Constitución Provincial los magistrados y funcionarios que cumplen funciones en la Tercera Circunscripción Judicial.

La ceremonia, que se caracterizó por su sobriedad y emotividad, tuvo lugar en el edificio central de los Tribunales de Las Lomitas, ubicado en avenida Almirante Brown 18, y estuvo presidida por el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Alucín, la ministra Claudia María Fernández y el ministro Ariel Gustavo Coll.

Desde el estrado, el doctor Alucín tomó juramento en primer término a su par, el ministro Ariel Gustavo Coll, quien el martes retomó sus funciones tras concluir su licencia laboral.

Inmediatamente después fue el turno de las titulares de los Juzgados en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores, Araceli Edith Mocca y de Instrucción y Correccional, Gabriela Soledad Plazas.

Luego, hicieron lo propio los jueces de Paz Omar Padilla, de Las Lomitas; Maximiliano Ariel García, de Ingeniero Juárez y Jorge Martín Galeano, de Estanislao del Campo, como así también la jueza de Paz de Pozo del Tigre, Myrian Elsa Mongelos.

Finalmente fue el turno de los secretarios y secretaria: del Juzgado de Instrucción y Correccional, Mirtha Graciela Varela; del Juzgado en lo Civil, Comercial, del Trabajo y de Menores, José Alberto Madrid; y del Juzgado de Paz de Ingeniero Juárez, Juan Gabriel Santillán.

Renovar compromisos

En la apertura, la secretaria de Gobierno del STJ, Verónica Priewe dio la bienvenida a la ceremonia, leyó la resolución de convocatoria número 406/25 y luego hizo lo propio con el acta donde quedó plasmado el desarrollo del evento institucional, el cual fue firmado posteriormente por los ministros, la ministra del STJ y la funcionaria judicial, como así también por las juezas, jueces, secretarios y secretaria que tomaron formal juramento a la nueva Ley Fundamental de la provincia.

Al acto asistieron magistrados y funcionarios de la Tercera Circunscripción, el inspector de la Justicia de Paz, doctor Oscar Marcelo Paolisso, invitados especiales y familiares de los jueces y juezas que prestaron juramento.

Al referirse a este importante hecho institucional, el doctor Alucín valorizó la trascendencia de jurar por la Ley Fundamental de la provincia, en cuanto implica reafirmar el compromiso de quienes integran este Poder Judicial con la consolidación del Estado de Derecho y la comunidad en su conjunto.

"Siempre es una satisfacción para nosotros poder visitar la Tercera Circunscripción Judicial y más aún cuando el motivo adquiere tanta relevancia como es jurar por la Constitución de nuestra provincia”, destacó el magistrado, quien definió a la Carta Magna formoseña como una Constitución moderna, que le da esta jerarquía a organismos como el Tribunal Electoral Permanente y el Consejo de la Magistratura, además de sentar las bases para el desarrollo tecnológico de la provincia y abrir la puerta para “reafirmar, entre otras cosas, todo lo que se está haciendo en materia digital, que se intensificó mucho más en la época de la pandemia".

En un mensaje dirigido a los jueces y funcionarios presentes, el doctor Alucín señaló que el nuevo texto Constitucional ratificó al Superior Tribunal de Justicia como cuerpo colegiado autorizado a designar y remover a los jueces y juezas de Paz, y en tal sentido los invitó a renovar el compromiso asumido como funcionarios públicos para avanzar en la consolidación de una Justicia cada vez más eficaz, eficiente y cercana a la comunidad.

Reconociendo las dificultades que enfrentan los jueces en el interior de la provincia, el Dr. Alucín instó a tener en cuenta "que la realidad del interior obviamente no es la realidad de la ciudad" y, e este contexto, hizo un llamado a la comprensión, a la paciencia y a la búsqueda de soluciones realistas, apelando a los conocimientos y sabiduría: "Siempre piensen, por favor, en lo que es humanamente posible", enfatizó, deseando a todos y a todas el mayor de los éxitos.



