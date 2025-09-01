Continuaron los trabajos preventivos para optimizar el escurrimiento de aguas en la ciudad

En la jornada del jueves, fueron prioridad los trabajos preventivos para garantizar el buen funcionamiento del drenaje en la ciudad en otro día de precipitaciones intermitentes, lo que se concretó a través de distintas acciones a cargo del Comando de Emergencia municipal.

Con las primeras lluvias del día, se intensificaron las inspecciones en cámaras, sumideros y bocas de tormenta distribuidas por la ciudad, donde les cabe una importante tarea a la cuadrilla de barrido que, periódicamente, libera de residuos las calzadas en todos los sectores pavimentados, que por lo general contienen hojas, ramas, tierra y otros residuos que podrían obstaculizar el normal desplazamiento de las aguas. Una vez terminada la lluvia, el trabajo finaliza con el escurrido de calles.

Otras cuadrillas se emplazaron en barrios con desagües a cielo abierto, tal como el B° Salvador Gurrieri, donde cobró continuidad el cuneteo en arterias internas, como así también prosiguió la limpieza de sumideros a lo largo de la Av. Néstor Kirchner, desde la Av. Diagonal en el B° Divino Niño, hasta el B° La Nueva Formosa.

Por otro lado, en los barrios El Quebranto y Eva Perón, un equipo ejecutó el cuneteo manual y mecánico en canales del sector, a la vez que en Las Orquídeas y en el Virgen de Luján accionaron solo de manera manual, y en el República Argentina se trabajó asistido por máquinas.



