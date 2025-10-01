Juárez: La Policía secuestró marihuana, cocaína y sacó dos motos fuera de circulación

• También retuvieron a dos adolescentes por infracciones contravencionales

Efectivos del Comando Radioeléctrico Operativo de Ingeniero Juárez secuestraron estupefacientes y motocicletas utilizadas durante maniobras que ponían en peligro la seguridad del tránsito, en el marco de distintas intervenciones en la mencionada localidad.

El primer procedimiento tuvo lugar el sábado último, a las 01:30 horas, cuando los policías realizaban recorridas preventivas en el barrio Nueva Esperanza, sobre la Ruta Nacional N° 81.

Allí vieron a jóvenes en una zona oscura, que se dieron a la fuga al notar la presencia policial y arrojaron un envoltorio con cocaína, un billete utilizado como “filtro” y elementos para el consumo.

Minutos más tarde, en otro procedimiento efectuado en la calle Mendoza del barrio Fontana, los uniformados retuvieron a un adolescente que tenía marihuana en su poder.

En ambos casos, el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas determinó el tipo de estupefacientes mediante las pruebas químicas de orientación.

Durante los controles preventivos, se secuestraron dos motocicletas por infracciones contravencionales y retuvieron a los conductores adolescentes, quienes realizaban maniobras peligrosas y ponían en riesgo su integridad y la seguridad del tránsito.

Los rodados contaban con escapes deportivos y carecían de las documentaciones.