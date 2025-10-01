Pirané: Arrestaron a un empleado y secuestraron dos vaquillas y dos caballos

• La investigación continua a fin identificar y detener a los demás responsables del hecho

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Loma Senés, frustraron un caso de abigeato mediante un amplio rastrillaje, que incluyó vigilancia en zona de campo.

El hecho tuvo lugar el domingo último, a las 17:30 horas, cuando un hombre alertó a los policías que desconocidos cortaron el alambrado perimetral de su predio, ubicado en la zona de Casco Cué, de donde le sustrajeron un animal vacuno.

De inmediato, el personal policial inició las tareas investigativas y al seguimiento de los rastros, trabajo que permitió determinar que los presuntos autores trasladaban dos bovinos.

Los indicios condujeron hasta un campo abandonado en inmediaciones de Pirané, donde los integrantes de UEAR hallaron tambeada una vaquilla de pelaje oscuro, el cual fue reconocido por una vecina como de su propiedad.

Ante la escasa iluminación, los efectivos montaron vigilancia discreta en el lugar y cerca de las 21:20 horas observaron a dos sujetos montados a caballo.

Al notar la presencia policial, los cuatreros se dieron a la fuga y abandonaron los dos equinos, que fueron secuestrados con sus ensillados completos y el ganado vacuno.

Este lunes, alrededor de las 14:10 horas, en continuidad con la investigación, los uniformados realizaron un rastrillaje y encontraron tambeado una vaca, denunciado como sustraída y fue reconocido por el damnificado como suyo.

Durante la investigación, el empleado de un establecimiento rural, se mostró nervioso y dio explicaciones poca creíble y confusa, en consecuencia fue aprehendido en averiguación al caso.

Las tareas continúan, con seguimiento de rastros y otras diligencias tendientes a identificar y detener a los demás responsables del ilícito.



