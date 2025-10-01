Aprehendieron a cuatro hombres con causas pendientes ante la Justicia

Fue el resultado del operativo de seguridad ciudadana desplegado en jurisdicción de la segunda ciudad

Efectivos de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana Clorinda detuvieron a cuatro sujetos involucrados en violentos ilícitos.

La primera intervención se concretó durante patrullajes por la Ruta Nacional N° 86, donde los policías identificaron a un joven de 24 años, que según la base de datos de la Dirección General de Informática registraba pedido de captura vigente en una causa judicial por “Atentado contra la autoridad agravado”.

En otro hecho ocurrido en la zona de barrera y calle Italia del barrio Centro, los uniformados observaron a un sujeto de 23 años, que fue detenido tras intentar darse a la fuga.

Mediante la identificación, se constató que está involucrado en una causa por “Robo con el uso de arma blanca”.

El tercer procedimiento ocurrió en la calle Alberdi, del mismo barrio, donde identificaron a un hombre de 35 años y establecieron que tenía pedido de captura en una causa por “Lesiones leves y amenazas agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Por último, en la calle Chaco y Costanera detuvieron a un joven de 25 años que, de acuerdo a la base de datos de la Dirección General de Informática, registraba pedido de captura por “Robo con el uso de arma blanca”.

En todos los procedimientos, los sujetos fueron trasladados hasta la dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



