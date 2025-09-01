Jornada de salud en el Instituto Superior de Formación Policial

A cargo de un equipo del centro de salud San Antonio, que desarrolló temas de salud sexual y reproductiva. Además, se completaron los esquemas de vacunación de los presentes.

Alumnos del Instituto Superior de Formación Policial (ISPF) participaron esta semana de una amplia jornada organizada por el centro de salud del barrio San Antonio, que tuvo por objetivo concientizar sobre la importancia del cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Además, se aprovechó para hacer un control exhaustivo de los carnets de vacunación de los asistentes y se aplicaron las dosis necesarias para que estén al día con cada uno de los esquemas establecidos por dicho calendario.

“Como se viene haciendo con la comunidad en general, el propósito de este encuentro fue promover en los alumnos, que están actualmente en la escuela de formación policial de Formosa, la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) y otros temas importantes que hacen a la Educación Sexual Integral (ESI)”, explicó la directora del nosocomio, la doctora Carina Guillard.

En ese marco, los profesionales recordaron cuáles son las más frecuentes, siendo algunas de ellas el HIV/SIDA, Virus del Papiloma Humano (HPV), herpes genital, Hepatitis B. También, recalcaron la importancia del uso del preservativo, porque es la barrera más efectiva para prevenirlas.

Asimismo, informaron sobre las vacunas que incluye el Calendario De Vacunación vigente para prevenir alguna de esas enfermedades, como la vacuna contra el HPV y contra las Hepatitis A y B.

Por otro lado, Guillard repasó cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles en el centro de salud (orales, inyectables, implantes subdérmicos, DIU, preservativos) que además son de acceso completamente gratuitos.

En este punto, hizo hincapié en que el uso adecuado de esos métodos “pueden ser elegidos por cada mujer o pareja, ya que contribuye a la planificación familiar y, por supuesto, a una procreación responsable”.

Para complementar la jornada, se programaron turnos para la toma de muestras de PAP y para la colocación de implantes subdérmicos en el servicio de obstetricia del efector sanitario.

En cuanto a la vacunación, la médica indicó que fueron aplicadas las vacunas “antitetánica, antineumocócica, Hepatitis B y antigripal, entre otras”.

“Esto permitió que los alumnos puedan poner al día su carnet de vacunación “algo fundamental para que puedan estar protegidos de muchas enfermedades”, esbozó.

Para cerrar, la profesional de la salud, recordó que “estos encuentros se repiten todos los años, como parte de las actividades que el centro de salud lleva a cabo en terreno para promover la buena salud en la comunidad.

"En este caso, por medio de un trabajo interinstitucional con la Policía de Formosa trabajando por el bienestar de la población, como nos marca el gobernador Gildo Insfrán".
















