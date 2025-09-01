El Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa cumplió 78 años al servicio de la comunidad

• El evento se realizó en el Cuartel Central de la calle Santa Fe al 1.257

Autoridades provinciales y referentes de distintos organismos, sectores sociales, Fuerzas Armadas y de seguridad destacaron, agradecieron y elogiaron el trabajo de las mujeres y hombres que conforman el Cuerpo de Bomberos de la Policía provincial, que celebró 78 años de activo servicio en la comunidad formoseña.

Desde sus inicios, Bomberos se destacó por el desempeño de la noble misión de salvaguardar la vida y bienes de los pobladores durante siniestros, incendios, derrumbes y otras emergencias; tarea nada fácil que requiere una actitud de alerta permanente y profesionalismo en cada intervención.

El acto por la creación de este “Cuerpo Especial” se realizó este jueves por la mañana, en el Cuartel Central de la fuerza ubicado en la calle Rogelio Nieves 1.254 de esta ciudad y estuvo presidido por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, acompañado del jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra e integrantes de la plana mayor policial, oficiales superiores y personal subalterno de la Institución.

Acompañaron además el juez Federal N° 1, Dr. Pablo Fernando Morán; la subsecretaria de Justicia, Dra. María Higinia Sena; el subsecretario de Lucha contra el Narcocrimen de la provincia, Juan Bernabé Escobar, entre otros.

También se contó con la participación de personal policial en situación de retiro, invitados especiales, representantes de establecimientos educativos aledaños al cuartel y vecinos.

Tras el inicio de la ceremonia, se leyó la disposición de adhesión de la Jefatura de Policía a este nuevo aniversario.

Luego, el diacono permanente Roberto González realizó una invocación religiosa y bendición de presentes.

Luego se realizó un minuto de silencio y posteriormente se entregaron certificados en señal de respetuoso homenaje a quienes con trayectoria profesional honraron la especialidad de Bomberos.

En la continuidad del evento, se hicieron entrega de Certificados de Reconocimientos a las Autoridades por su permanente apoyo institucional.

Asimismo, se hicieron entrega de testimonios de reconocimiento a efectivos que cumplieron servicio en el Cuerpo de Bomberos y a quienes realizaron los diferentes cursos de capacitación a lo largo del año, como el de búsqueda y localización de explosivos, motoristas, entre otros.

A todo esto, se escucharon los conceptos del exjefe del Cuerpo de Bomberos Comisario Inspector Retirado Walter Manuel Traghetti, del jefe actual licenciado Pedro Fabián López y del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Dr. Jorge Abel González.

En este nuevo aniversario se destacó el trabajo de cada uno de sus integrantes, quienes con mucho compromiso y una profunda vocación brindan un servicio muy importante para toda la población provincial. (Con fotos)







