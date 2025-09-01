Anularon dos centros de distribución de estupefacientes

También detuvieron a dos personas y secuestraron marihuana, celulares y una pistola de aire comprimido

Efectivos de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas anularon puntos de comercialización de estupefacientes en dos allanamientos concretados en el barrio San Luis y en una zona rural de la mencionada localidad.

Durante las investigaciones, los policías establecieron las identidades de los integrantes de una pareja y los posibles sectores de venta de drogas.

Con los elementos de prueba reunidos, la jueza de Instrucción y Correccional Las Lomitas, Dra Gabriela Soledad Plazas ordenó los allanamientos.

Las medidas judiciales se realizaron en la mañana del jueves último, con la colaboración de integrantes del Comando Radioeléctrico Policial y la Comisaría Las Lomitas.

Durante la requisa, la Policía detuvo a un hombre y una mujer, secuestraron envoltorios de marihuana de los que se pueden obtener 83 dosis, dos celulares y una pistola de aire comprimido.

Los detenidos fueron notificados de su situación procesal y quedaron alojados en distintas celdas de la Unidad Penitencia Provincial N° 3 Mixta.

IBARRETA

La Policía recuperó tres motocicletas con pedidos de secuestro en Buenos Aires

• Fue el resultado de una prolija tarea investigativa iniciada hace un mes

Integrantes de la Comisaría Ibarreta y de la brigada investigativa de la Delegación Unidad Regional Cinco recuperaron dos Honda Tornado y una Honda Wave, en tres procedimientos simultáneos concretados en la mencionada localidad.

Las intervenciones fueron realizadas el jueves último en el barrio 8 de Diciembre, cuando en medio de un trabajo conjunto los efectivos recuperaron dos motocicletas de alta cilindradas y otra 110 después de un mes de intenso trabajo.

La investigación tuvo sus frutos cuando demoraron a los conductores de dos Honda Tornado, una negra y otra blanca, más una Honda Wave, cuyas numeraciones fueron verificadas con la base de datos del Sistema Informático Policial.

De esa forma se comprobó que todos los rodados registraban pedidos de secuestro en causas judiciales iniciadas en la provincia de Buenos Aires; mientras que quienes manejaban aseguraron desconocer la procedencia de las motos y comentaron que los adquirieron de buena fe.

Luego todas fueron secuestradas y trasladadas hasta la dependencia policial, donde quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia. (Con foto)



