Elecciones Legislativas: “Los Juzgados de Paz permanecieron con sus puertas abiertas durante toda la jornada comicial”

Los Juzgados de Paz de toda la provincia permanecieron con sus puertas abiertas durante las elecciones legislativas del pasado domingo, tal como viene ocurriendo desde el año 2009.Así lo manifestó el inspector de la Justicia de Paz de la provincia, doctor Oscar Marcelo Paolisso, al explicar el trabajo colaborativo que llevaron adelante estos Juzgados, dentro de las facultades que le confiere la legislación electoral.

El funcionario señaló que el fuero de la Justicia de Paz, además de las obligaciones establecidas en los artículos 10 (amparo del elector) 129 (demora en la acción) y 147 (sustanciación) todos del Código Electoral nacional, está facultado para colaborar con las autoridades asignadas para el correcto y normal desarrollo del acto electoral, cooperando con las mismas al efecto, conforme Acuerdo del Superior Tribunal de Justicia Nº 2587/09 punto segundo e Instrucción Nº 17/09 de la Coordinación de la Justicia de Paz.

En ese sentido, Paolisso explicó que esta tarea colaborativa encuentra su fundamento o necesidad, en el hecho de que Justicia Electoral no tiene sedes o colaboradores en numerosos puntos del interior de la provincia adonde la comunidad pueda asistir para realizar consultas o requerimientos que contemplen la ley electoral, “donde si contamos con un algún Juzgado de Paz”, precisó el funcionario.

Bajo estos parámetros se brindó como otros años la correspondiente capacitación en esta materia a los jueces y juezas de Paz, secretarios y secretarias y subrogantes legales, y también se articuló coordinadamente con el Jugado Federal con competencia Electoral a cargo del juez Pablo Fernando Morán y la Fiscalía Federal a cargo de Luis Roberto Benítez.

El doctor Paolisso reveló que durante la jornada electoral del pasado domingo no se registró en ninguna de las tres Circunscripciones Judiciales alguna presentación o denuncia para su remisión a la autoridad competente, y comentó que las personas que se acercaron a los Juzgados de Paz lo hicieron al solo efecto de evacuar consultas de distinta índole relacionadas con el acto eleccionario, “recibiendo éstas respuestas a sus inquietudes en forma verbal y directa o, en su caso, se realizaron solo exposiciones o declaraciones juradas a fin de justificar eventualmente ante las autoridades nacionales, que se encontraban distantes a mas de 200 kilometros del lugar donde debían emitir su voto y que por este motivo no habían sufragado”, explicó.







