Gran repercusión tuvo la “Feria Compañera” del PJ Formosa y la Unidad Justicialista de Las Lomitas

En un acto de marcada militancia justicialista, se entregaron kits de herramientas a egresados de cursos de oficios con rápida salida laboral.

Este miércoles 22 se desarrolló una exitosa jornada con la realización de la “Gran Feria Compañera”, organizada por el Partido Justicialista de Formosa y Unidad Justicialista de Las Lomitas.

El evento se realizó sobre la avenida principal de la localidad, donde no solo funcionó como un espacio de exposición y venta para emprendedores locales, sino que también tuvo un fuerte componente militante y social con la entrega de kits de herramientas a numerosos alumnos que finalizaron sus cursos de oficios.

La iniciativa, enmarcada en los lineamientos del Justicialismo, busca fortalecer el entramado productivo local y promover la inserción laboral a través de la formación profesional.

En este contexto, ante el abandono de la Municipalidad, el Partido Justicialista hizo efectiva la entrega de equipamiento indispensable para que los egresados puedan iniciar o potenciar sus propios emprendimientos.

Los beneficiarios recibieron sus kits para desarrollar tareas como peluquería, barbería, reparación de celulares y técnico en refrigeración.

Esta acción subraya el compromiso del movimiento justicialista con el crecimiento individual y colectivo, otorgando no solo el conocimiento sino también los medios para el trabajo.



