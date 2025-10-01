Indicó La Defensoría que el BCRA frenó medida que afectaba a quienes dan de baja tarjetas de crédito por impagable





El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que el Banco Central de la República Argentina advirtió que, al solicitarse la baja de una tarjeta de crédito, los bancos están obligados a entregar una constancia inmediata del trámite y no pueden aplicar ningún cargo ni comisión desde el momento en que se presenta la solicitud. El funcionario provincial señaló que, en la práctica, se viene dando que las entidades bancarias, frente a la baja de tarjetas de crédito, impulsadas por sus titulares, continúan recibiendo cargos por mantenimiento de cuenta, además de seguir pagando cuotas pendientes. El BCRA comunicó que, en caso de incumplimiento, los usuarios pueden reclamar directamente ante el Responsable de Atención al Usuario del Banco. Si no obtienen respuesta en un plazo de 10 días hábiles, pueden elevar la queja a través del formulario de reclamos no resueltos del organismo, disponible en su sitio web oficial. El Banco Central también detalla que recibe reclamos por fraudes, problemas con productos o servicios financieros (tarjetas, préstamos, seguros, cuentas), y solicitudes para corregir datos en la Central de Deudores. Para iniciar un reclamo formal ante el BCRA, se debe contar con: * Número de reclamo asignado por el banco, * Copia del reclamo presentado y la respuesta recibida, * DNI (frente y dorso), * Haber esperado al menos 10 días hábiles sin resolución satisfactoria. Por último, se sugirió a los usuarios de plásticos, a los cuales se les presenten diversos inconvenientes, concurrir a la Sede de la Defensoría del Pueblo, sito en calle Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los teléfonos fijos 370 436 379 – 370 443 6320 – 0800 444 1770, whatsapp nro. 370 436 5924 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar.