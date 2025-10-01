Elecciones 2025: El Juzgado Federal terminó el armado de urnas para su despliegue

En diálogo con AGENFOR, Ariel Allende, trabajador de la Secretaría Electoral de Formosa, dependiente del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral, confirmó que vienen trabajando, desde hace varias semanas, en el armado de urnas, bolsines de delegados y autoridades de mesa, como así también la cabina de votación, que se utilizarán en la contienda electoral del próximo 26 de octubre.

Esta actividad se realiza en el SUM de la EPEP 66 de la ciudad capital donde se concentra esta labor operativa y logística para las elecciones nacionales de medio término, a cargo del equipo de la Secretaría Electoral autorizado por la Junta Nacional Electoral.

“Hace varias semanas venimos trabajando, armamos las urnas, ponemos todos los materiales que van a recibir dentro de las urnas, como así también los bolsines que van a estar recibiendo los presidentes de mesa”, indicó.

Y precisó: “Son 1512 urnas con 1512 bolsines que van a estar repartiéndose en 265 instituciones a lo largo y ancho de toda la provincia”.

Asimismo, el referente del área se refirió a la nueva modalidad que tendrá esta jornada eleccionaria y que tiene que ver con la implementación de las cabinas de votación que se colocarán dos en cada local de sufragio, por propuesta de la Cámara Electoral Nacional.

“Propuso que puede haber hasta tres cabinas de votación, pero la Junta Nacional Electoral de Formosa propuso que hasta dos cabinas de votación sería lo normal para que se pueda atender bien al elector en la autoridad de mesa, para que no se vayan amontonando dentro del local de sufragio, para que se trabaje más cómodo”, explicó.

Además, Allende detalló que, para el armado de urnas, reciben los cartones “planchados”, los arman y las cierran con las fajas de seguridad; y, de igual forma, lo hacen con los kits que van a utilizar las autoridades de mesa y que meten dentro de las urnas.

“Después les sellamos, embolsamos y junto al Correo Argentino y el Comando Electoral hacemos el despliegue de urnas y bolsines”, añadió.

Este operativo iniciará, estimó, el miércoles de la semana que viene en las localidades del interior más alejadas de la capital para así, ese mismo sábado 25, hacer lo propio en la ciudad de Formosa.

“Mi equipo de trabajo ya está cerrando las urnas, estamos embalando las últimas cabinas de votaciones con sus respectivos rótulos para cada institución donde se va a dejar, tenemos listos los delegados, los bolsines de delegados y de autoridades, así que tenemos en orden para que el miércoles el Correo junto al Comando hagamos el despliegue”, aseveró.

Por último, garantizó que los apoderados de cada espacio partidario pudieron verificar toda esta tarea que “hicimos de forma responsable, con mucho compromiso y dedicación” y que les implicó “largas horas de trabajo” pero “con la mejor predisposición para que todo salga bien y de manera transparente”.

“Trabajamos con las normativas que llegan desde la Cámara Nacional Electoral supervisado todo, obviamente, por ellos”, concluyó.



