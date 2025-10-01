"Héroe" vuelve a Formosa con su show "Cinema Lírico"

En el marco de una gira regional, el destacadísimo trío lirico pop regresa a la capital formoseña para presentarse el viernes 7 de noviembre, a partir de las 21 en el Teatro de la Ciudad. Los accesos se pueden adquirir vía on line a través del portal www.tuentrada.com

“Héroe” conformado por Federico Picone (barítono, brillante), Alejandro Falcone (tenor lirico, spinto) y Sebastián Russo (tenor lírico, ligero) será protagonista de un espectáculo innovador y cautivante, que combina la potencia del lirico pop con la emoción del cine.

El show transporta al público a los momentos cinematográficos más icónicos de la historia del Séptimo Arte, tales como "Casablanca", "Cinema Paradiso", "El Padrino", "Cantando bajo la lluvia", "Il Postino", "Mujer Bonita", "El Fantasma de la Ópera", "Titanic" , entre muchos recordados films.

Cabe recordar que el año pasado, el grupo aprovechó su estadía en Formosa durante la presentación de su anterior show "Noche lirica italiana" para grabar el videoclip “Dame más” junto al Taller de Arpas provincial “Formar Arpegios”, usando como set de filmación la Costanera “Vuelta Fermoza”.

Los artistas habían estado en nuestra ciudad por primera vez en 2023, ocasión en la que pudieron admirar a más de cincuenta ejecutores de arpas, con su imponente sonido y nivel visual. Por este motivo, se plantearon volver a la provincia y grabar una escena del videoclip.

¿Qué es “Héroe”?

Este grupo coral masculino, formado en 2014, se dedica al género lírico pop, siendo precursor en Argentina y Latinoamérica, cuya meta grupal es el desarrollo social mediante mensajes de paz, solidaridad y empatía.

Creadores de éxitos como: “Soñemos que todo es posible” o “Unidos por la paz”, como conclusión de un viaje a las Islas Malvinas, donde grabaron tres videoclips.

Desde 2018, ejecutan repertorio en idioma italiano, e incursionan en la ópera y las canzonettas; también grabaron en idioma ruso la canción oficial del mundial de fútbol “Rusia 2018” denominada “Komanda”.

“Héroes” promueve el desarrollo musical con actividades solidarias, actualmente promueven la asociación civil “Pequeños Héroes”, con la que buscan ayudar, mediante la cultura, el desarrollo de los niños de Argentina y toda Latinoamérica.