El Teatro de la Ciudad recibió al 2° Encuentro Coral “Compartamos y cantemos juntos”

El 2° Encuentro Coral “Compartamos y cantemos juntos”, que se realizó, con entrada libre y gratuita, en la noche del jueves 16 en el Teatro de la Ciudad Capital, fue una actividad generada en el marco de los Talleres de Música de Extensión Socio Comunitaria del Instituto Superior de Arte (ISA) “Oscar Alberto Albertazzi”, que cuenta con el apoyo de la Dirección de Educación Superior del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.

Con respecto a detalles de esta propuesta, hizo declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el profesor Luis Iván Tula, coordinador de los talleres, quien destacó que el ISA tiene, a partir de sus diferentes ofertas académicas, una “fuerte vocación vocal tanto para solistas y coreutas con los coros que son dos: Infanto Juvenil y Adultos”.

Y agregó que los encuentros corales son espacios “donde nosotros podemos mostrar realmente la visión que tiene la ciudad de Formosa sobre el canto coral”, por ese motivo, consignó que estuvieron participando, en esta oportunidad, “ocho coros de la provincia”.

Sostuvo, asimismo, que se le está dando especial énfasis “al trabajo conjunto, es decir, en grupo, así se generan lazos de amistad y empatía, en los cuales podamos ejercer un trabajo con el otro, no tanto individualmente”, gracias a que también “el coro ofrece esa posibilidad”.

Además, aseguró que la ventaja que tiene “es de no requerir una herramienta externa como un instrumento musical, sino partiendo siempre de la voz de cada uno para un beneficio común”. De allí la importancia de estos eventos para impulsar, a su vez, la vinculación con las escuelas y los coros independientes.

Los coros que compartieron esta destacada actividad fueron el de La Iglesia de los Santos de los Últimos días; del Instituto Santa Isabel, del Centro Polivalente de Arte, el conjunto vocal “Musiqué”, el coro “Gospel”, más los del ISA, que son “Arco Iris” y el Coro Vocacional, junto con el conjunto Vocal “Son del Río”.

AGENFOR, por otro lado, dialogó con la profesora Bequi Robledo, quien con su colega Enzo Zacarías, son del coro “Arco Iris” y celebraron estos encuentros corales.

“Es el tercer año que este coro está funcionando con una matrícula de 50 niños y niñas, y los ensayos son los lunes, miércoles y viernes por la tarde en el Instituto Albertazzi”, informó. Robledo también manifestó que es muy importante este tipo de eventos donde se dan a conocer estos espacios a la sociedad.

Por último, comentó que se quedaron “muy entusiasmados” quienes participaron, valorando que las familias “siempre acompañan” estos encuentros corales, por lo que “estamos muy agradecidos” con ellas.



