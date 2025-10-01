A días de votar, la capacitación de la BUP llegó al barrio Fray Salvador Gurrieri

En la plaza del barrio Fray Salvador Gurrieri, se llevó adelante este miércoles 22 una actividad donde militantes justicialistas compartieron una tarde con los vecinos y vecinas de esa zona de la ciudad de Formosa.

Allí se les brindó una charla sobre la Boleta Única Papel (BUP), cuyo nuevo sistema se implementará en los comicios nacionales legislativos de este domingo 26 de octubre.

En ese marco, desde el Frente de la Victoria (FdV), que lleva como candidatos a diputados nacionales a Graciela de la Rosa y Fabián Cáceres, se fortaleció este trabajo de capacitación a través de un despliegue territorial del conjunto de la militancia de ese espacio político.

Entonces, en el tramo final de la campaña electoral, se llegó a ese populoso barrio capitalino, donde la profesora Haydee Medina brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa. Como una militante más del Partido Justicialista, dijo durante la charla de la BUP que se atendieron las consultas de la gente.

Se despejaron todas las dudas existentes acerca de la metodología, a los fines de que las ciudadanas y los ciudadanos cumplan con el acto democrático de votar a sus representantes, en este caso, para el Congreso de la Nación. Y pidió hacerlo “con el corazón”.

Por su parte, Daniel Denis, militante de la Agrupación 17 de Octubre, sumó que también les trasmitieron a los vecinos “el mensaje del Frente de la Victoria”, haciéndose hincapié en “qué es lo que está en juego este 26 de octubre”.

En ese sentido, diferenció que son dos los modelos: por un lado, el del Gobierno nacional, “que tiene el único objetivo de recortar y eliminar todas las políticas de asistencia social”.

Y por el otro, “el modelo peronista o justicialista, bajo el cual está el FdV”, que Formosa lo representa fielmente con su “modelo de inclusión”.

Por ello, aseveró Denis que “los formoseños tienen bien claro el mensaje de nuestro conductor, el doctor Gildo Insfrán”. Y subrayó que sus políticas se enmarcan “bajo el signo de unidad y construcción de una Patria donde prime la libertad de expresión como bandera y, sobre todo, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica”.

Estos pilares, por otro lado, alertó que “hoy están en peligro ante un Gobierno nacional que le está haciendo mucho daño al país”, sin embargo, “en Formosa seguimos en alto con todo lo conquistado a través de la justicia social”.

Por ello, mostró su confianza en el pueblo, al reafirmar que “este 26, los formoseños le van a decir sí a este modelo que está con ellos todo el año”.



