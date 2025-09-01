Gildo Insfrán anunció un incremento salarial del 10% para los empleados públicos a partir de octubre

Desde Casa de Gobierno, el señor Gobernador Gildo Insfrán, anunció este jueves que se ha acordado junto a los representantes gremiales, que a partir del primero de octubre se incrementan las remuneraciones de la administración pública en un 10% sobre los valores vigentes al mes de febrero del corriente año.

Sumado a las anteriores modificaciones, representa una suba del 55 por ciento para lo que va del año 2025. Este incremento comprende a las jubilaciones y pensiones de la Caja de Previsión Social.

NUEVO AUMENTO SALARIAL

1 - Un incremento en las remuneraciones del personal de la Administración Pública del 10% sobre los valores vigentes al mes de Febrero del corriente año, y que sumado a las anteriores modificaciones ocurridas durante el presente año representa un aumento acumulado del 55%.

2 - La medida comprende a las Jubilaciones y Pensiones habilitadas por la Caja de Previsión Social.

3 - Este aumento porcentual ordenado se extiende a los diferentes beneficios complementarios legales remunerativos que perciben los Agentes Activos que integran los distintos escalafones de la Administración General: guardias, horas extras diferenciadas, días inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros.

4 - Están excluidos de la medida establecida las Autoridades Superiores y los Agentes Pasivos por haberse desempeñado en tal condición.

5) -Por su parte, para el Escalafón Docente se fija el nuevo valor del Punto Índice en $ 1463,964367.

6 - Asimismo y en idéntico sentido a la novedad salarial anunciada se ha acordado el aumento del 10% en los rubros FOPID – Fondo Provincial de Incentivo Docente – y CONECTIVIDAD PROVINCIAL respectivamente, ello sobre los valores que se percibían al mes de Febrero del corriente año.

7 - De igual modo, el porcentaje de incremento fijado se extiende, al rubro “COMPLEMENTO DOCENTE POR SERVICIOS”, sobre los importes oportunamente autorizados para cada uno de los tramos que lo integran, sobre los valores del mes de Febrero del corriente año.

8 - Por otra parte, se estableció para todos los Escalafones de la Administración General, un Salario Mínimo de Bolsillo Garantizado de $ 880.000.

9 - La suma mínima indicada no incluye las asignaciones familiares, como además el resto de los beneficios – complementos y/o suplementos -, que pudieran corresponder a los agentes de los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, servicio por antigüedad, fondo estímulo, productividad, entre otros.

10 - Cabe agregar, que el porcentaje de aumento anunciado alcanza a los beneficiarios comprendidos por la Ley Nº 482 del Instituto de Pensiones Sociales.

Este conjunto de medidas de política salarial adoptadas para beneficio de los Agentes Activos y Pasivos de la Administración Pública, representan para el Tesoro local en términos acumulados durante el presente año, un desembolso incremental superior a los $ 21.000 Millones, que sumado a incrementos anteriormente acordados totalizan una cifra superior a los $ 321.000 Millones asignados al Rubro Personal, que se financiará íntegramente con Recursos Corrientes del Presupuesto Provincial, es decir sin acudir a endeudamiento







