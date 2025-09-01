Gremialistas valoraron el anuncio salarial del Gobernador

Desde la Casa de Gobierno de Formosa, el gobernador Gildo Insfrán anunció, en la mañana de este jueves 2, un incremento en las remuneraciones del personal de la Administración Pública Provincial del 10% sobre los valores vigentes al mes de febrero pasado, lo cual sumado a los anteriores aumentos, representa un acumulado anual del 55%.



En primer término, en diálogo con AGENFOR, el secretario gremial de Unión Docente Argentina (UDA), César Morales, puso en valor “este incremento del 10% a partir del 1º de octubre y que lleva al salario mínimo de bolsillo garantizado a $880 mil”.



Además, resaltó que “también se incrementan lo que son el incentivo docente provincial, la conectividad y el complemento por antigüedad”.



Por su parte, Isabelino Idoyaga, secretario general de UPCN, subrayó que “cualquier tipo de aumento es importante en este contexto del país donde la coparticipación mermó, así como los demás fondos” para las provincias.



Pese a ello, en Formosa “tenemos un Gobernador que, de acuerdo al Tesoro Provincial, nos pudo dar un 10% y para nosotros es muy bienvenido”.



Remarcó, en ese sentido, que “ninguna provincia ha dado ningún tipo de aumento en este momento, todas están en conversaciones y si hay alguno previsto es de un 2%, un 3% o un 5% como mucho y en cuotas”, valorando entonces que “el acumulado anual del 55%” que se otorgó para los agentes de la Administración Pública Provincial.



“Como dijo el gobernador Insfrán, es lo que hay y es lo que se puede –enfatizó-. Y me pareció también una muy buena medida que se priorice a los que menos ganan” y queden excluidas las autoridades superiores.



Al dialogar con esta Agencia de Noticias Formosa hizo notar que otra cuestión importante es que “el salario mínimo asciende a $880 mil a partir del 1º de octubre”.



Asimismo, al referirse a la situación de los estatales, contrastó que “los empleados públicos nacionales hoy están pendiendo de un hilo”, ya que “no se sabe qué va a hacer este Gobierno nacional”, teniendo en cuenta que avanza en la implementación de la “motosierra”.



El presidente Javier Milei “dijo que era un topo que venía a destruir a la Administración Pública Nacional y ya 60 mil empleados públicos han quedado sin trabajo”, denunció y advirtió que “es preocupante” el contexto que está atravesando el país.



En tanto, Rubén Chávez, secretario gremial de la Agremiación del Docente Formoseño (ADF), resaltó el anuncio del primer mandatario, indicando que “lo venimos hablando y analizando, teniendo en cuenta la situación económica que vive el país, donde la coparticipación federal se viene reduciendo, a tal punto que en el mes de septiembre cayó un 10% en la distribución para las provincias”.



Por ello, “en este contexto realmente es una alegría poder anunciar un incremento del 10%, cuando estamos viendo los aumentos del Gobierno nacional del 1,5%, 2% o el 5% que lo pagaron en tres cuotas”, diferenció.



Y valoró el hecho de “poder sentarnos a hablar con el Gobierno de la provincia a analizar la realidad económica y de que estos incrementos sean sustentables en el tiempo”, habida cuenta de que “hay provincias que han tenido que pedir préstamos para poder pagar los sueldos”.



En cambio, en Formosa “lo hacemos en un contexto de responsabilidad fiscal y pagando los salarios en tiempo y forma el último día hábil de cada mes, cuando cobran absolutamente todos los trabajadores”.



