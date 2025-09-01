Encuentro de candidatos del Frente de la Victoria con vecinos del barrio San Juan Bautista





En la tarde de este miércoles 1° de octubre en la Casa de la Solidaridad del barrio San Juan Bautista, perteneciente a la Jurisdicción Cuatro de la ciudad de Formosa, se desarrolló una importante actividad, que contó con la participación de los candidatos a diputados nacionales del Frente de la Victoria (FdV).

Se trató de una actividad en la que se abordó la Boleta Única Papel (BUP), la cual tuvo una gran convocatoria, indicaron desde la organización. Esta modalidad nueva se implementará en los próximos comicios nacionales en la República Argentina. Por esa razón, se profundiza este tipo de jornadas informativas, al mismo tiempo que son encuentros entre los vecinos y los candidatos a diputados nacionales del Modelo Formoseño.

Estos espacios, promovidos durante este tiempo de campaña electoral, tienen el fin de acercar las propuestas y especialmente fortalecer el conocimiento de la BUP.

Precisamente, Graciela de la Rosa, quien encabeza la lista de candidatos del FdV, brindó declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y ahondó en ello.

Además señaló que octubre, “que está comenzado, es un mes muy importante con varias fechas destacadas, entre ellas, el 8, que se recuerda el nacimiento del general Juan Domingo Perón; el 17, un día histórico no solamente para los peronistas, sino para todos los argentinos, en que se conmemora el Día de la Lealtad”.

El 26 que son las elecciones nacionales, y por eso, enfatizó: “Estamos reunidos en esta Casa de la Solidaridad, justo en el Día Internacional de las Personas Mayores”, instituido 1° de octubre por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 para reconocer el rol de los adultos mayores.

Ante esto, destacó De la Rosa que “este espacio destinado a los adultos mayores simboliza también las políticas públicas inclusivas de nuestro Modelo Formoseño”.

Después manifestó que “en este mes vamos a hacer hincapié en consolidar lo aprendido con respecto a la BUP, es decir, su conocimiento por parte de la comunidad”, recordando que para ello se hicieron “muchísimas reuniones” y ahora “ya en los barrios, visitando casa por casa a los vecinos para explicarles de qué se trata y de la importancia de estas elecciones”.

En ellos, fortaleció: “Como decimos nosotros, se juega mucho”, entendiendo que “hay una puja de modelos, por un lado, está el del Modelo Formoseño, justicialista, es decir, peronista, de inclusión social e igualdad de oportunidades”. Y por el otro, el modelo “libertario de privatización y ajuste que lo encabeza el presidente Javier Milei”.

Entrega de certificados

Por otro lado, el subsecretario de Empleo, Rodrigo Sandoval, dijo que “en el barrio San Juan Bautista se viene trabajando con un grupo de compañeros de distintas agrupaciones”, por lo que se trata “de un grupo ya consolidado”.

Básicamente, se ocupa de hacer “una bajada territorial política, acercándoles a los vecinos todo lo que está en el orden de las políticas de la gestión provincial”. “Entonces, en ese marco, desde la Asociación de Emprendedores Formoseños cuentan con un Centro Emprendedor Barrial, un espacio de capacitación y formación en oficios”, detalló.

Y agregó, por último, que decidieron “con todos los compañeros, y quien encabeza esta jurisdicción, el diputado provincial Agustín Samaniego, que a la par de la capacitación de la BUP y presentación de los candidatos del Frente de la Victoria, se entregaran también los certificados a los distintos cursos de oficios llevados adelante en esa comunidad”.















