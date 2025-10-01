Familias de las colonias El Retiro y Chico Daguaan renovaron atenciones integrales de salud





La actividad abarcó también entrega de medicamentos y de anticonceptivos, vacunación, programación de turnos para interconsultas, atención odontológica y obstétrica, entre otras.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa de manera ininterrumpida monitoreando y cuidando la salud de las comunidades originarias que se encuentran en todo el territorio provincial.

En ese marco, un nuevo operativo de atenciones y otros servicios sanitarios, organizado por el equipo de salud del hospital de la localidad de Fortín Lugones, tuvo lugar en las colonias El Retiro y Chico Daguaan, donde residen familias originarias pilagá.

En ambos lugares, médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros y otros profesionales llevaron a cabo atenciones y controles para niños, adultos y embarazadas; como la aplicación de vacunas y la entrega de medicamentos recetados.

Entre los exámenes pediátricos, se realizaron exámenes de rutina que permiten detectar patologías que pueden presentarse en edades tempranas.

Y se hizo lo propio con las niñas y los niños que presentaban síntomas respiratorios y de otras enfermedades prevalentes, como dermatitis, gastrointestinales y otras de más frecuente aparición.

Pacientes adultos

Además, se hicieron chequeos destinados a los pacientes adultos con antecedentes de riesgo y diagnóstico de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares y otras que requieren un marcado seguimiento.

Eso incluyó el control de signos vitales con mediciones de peso, tensión arterial, nivel de glucemia y fueron agregados otros exámenes específicos, de acuerdo a las condiciones de salud de cada paciente.

En tanto, se programaron turnos para interconsultas y estudios complementarios: análisis de laboratorios, ecografías, radiografías, en el Hospital de Fortín Lugones.

Salud de las mujeres

Desde el Servicio de Obstetricia se hicieron controles prenatales a las embarazadas, que abarcaron mediciones del crecimiento uterino, latidos fetales, peso, tensión arterial y otros.

Se sumó la indicación para las ecografías y los análisis de laboratorio correspondientes a cada trimestre de la gestación.

Al mismo tiempo, los obstetras atendieron consultas de las mujeres en general y dieron consejos sobre salud sexual, planificación familiar y procreación responsable.

“Eso fue acompañado por la concientización del uso de los métodos anticonceptivos y la entrega de los mismos, más de la programación de turnos para la colocación de implantes subdérmicos a las mujeres que lo solicitaron”, comentó la directora del Hospital de Fortín Lugones, la doctora Rosana Cabana.

En tanto, en el contexto del Mes Rosa, se informó a las mujeres sobre la importancia de la mamografía como estudio para detectar tempranamente el cáncer de mama, teniendo en cuenta que es gratuito a partir de los 40 años, seguro, sencillo y muy eficaz.

Cuidado bucodental

En esa misma línea, fueron concretadas las atenciones odontológicas para los pacientes de todas las edades, con la entrega gratuita de pastas y cepillos dentales y las recomendaciones para cuidar la salud bucal, haciendo demostraciones para el cepillado correcto de los dientes e insistiendo en la consulta periódica al odontólogo “a fin de que pueda constatar en que estado está la boca del paciente y de ser necesario que pueda iniciar un tratamiento adecuado, de acuerdo a cada caso”, indicó Cabana al cerrar.







