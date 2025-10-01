Hace 98 años nacía el gremio mercantil

El Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa celebró este domingo 12 de octubre el 98º aniversario de su creación, hito altamente valorado por la Comisión Directiva que encabeza Aníbal Alarcón.

“La ocasión es propicia para homenajear a todos los que han puesto su esfuerzo y trabajo para que nuestro gremio pudiera crecer en el tiempo, con significativos logros que nos llenan de orgullo y nos alientan a seguir asumiendo nuevos desafíos, con la convicción de que venimos transitando por el camino correcto que no es otro que el de la unidad y la defensa de los derechos de nuestros compañeros”, destacó el Secretario General del CEC-Formosa.

En ese sentido, resaltó las conquistas salariales alcanzadas en paritarias nacionales y los acuerdos locales suscriptos con la patronal que permitieron la plena vigencia del Día del Empleado de Comercio y de otros feriados del calendario anual. También ponderó las acciones que se vienen desarrollando-a nivel gremial- en el ámbito de la salud, la capacitación y el esparcimiento, al mencionar la importancia de contar con el Centro Médico de OSECAC, la línea Escucha Activa de Mujer a Mujer, el Instituto Mercantil de Formosa y el Camping sindical.

Respecto al casi centenario del Centro de Empleados de Comercio y los seis años de gestión de la actual conducción, Alarcón agradeció el acompañamiento de los trabajadores mercantiles, que juegan un papel fundamental en el desarrollo económico, tanto a nivel local como nacional.

“En esta fecha tan especial para quienes sostenemos y motorizamos la actividad comercial de la sociedad formoseña, queremos celebrar los logros sindicales alcanzados en este último tiempo y brindar por mejores augurios para nuestro sector, con el compromiso de seguir bregando por mayores incrementos salariales, el cumplimiento de todos los derechos laborales, una eficiente cobertura de salud y nuevas ofertas de servicios para nuestros afiliados y sus familias”, resaltó el gremialista mercantil.