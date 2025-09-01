Formosa se consolida como la capital del sabor y el trabajo emprendedor

En una verdadera muestra del trabajo, la identidad y el talento formoseño, más de 70 mil personas disfrutaron la segunda edición del Festival Regional del Alfajor, organizada por el Gobierno de la provincia de Formosa a través de la Subsecretaría de Empleo.

Participaron 30 alfajoreros de Formosa, Chaco, Corrientes y Buenos Aires, y más de 100 emprendedores gastronómicos y culturales, con ventas que superaron los 166 millones de pesos.

En ese sentido, Nancy Encina, quien obtuvo el primer puesto con un alfajor de algarroba y maní, con banana y un corazón de dulce de leche, subrayó que haber sido galardonada en el evento “fue un honor”.

En testimonios recabados por AGENFOR, destacó: “Estoy muy emocionada, todavía no lo puedo creer, como que no caigo. Es algo muy importante para mí”, comentando que “es la primera vez que participo, el año pasado quise hacerlo, pero no había más cupo”.

Contó que en esta oportunidad “me convocaron desde la Municipalidad de Herradura para representar a mi pueblo. Soy profesora de Lengua y Literatura y pastelera. Hace 11 años que me dedico a la pastelería”.

Agradeció a los organizadores, así como a la Municipalidad y “a todos los que hicieron posible este evento”, realzando que “es una gran posibilidad que tenemos los emprendedores de mostrar lo que hacemos con tanto sacrificio, dedicación y esfuerzo, de manera artesanal, con nuestras manos, porque hay un montón de talentos en la provincia”.

En cuanto al producto que presentó y con el cual ganó, explicó: “En esta ocasión, lo que hice fue combinar los maníes procesados, por eso es un alfajor de algarroba de maní, relleno de una mouse de banana y un corazón dulce de leche, que para mí siempre tiene que estar en el alfajor. Es muy nuestro, muy argentino, así que tiene que estar el dulce de leche. Y finalicé con una cobertura de chocolate con leche”, concluyó.



