Continúan los trabajos de articulación de los saberes y contenidos de estudiantes de primaria con escuelas técnicas

El Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), en el marco de una acción mancomunada entre la Dirección de Educación Técnica (DET) y la Dirección de Educación Primaria (DEP), prosigue desarrollando las jornadas de incorporación de saberes en Matemática y Lengua.

Al respecto, el director de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7, Remigio Gallo, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y comentó: “Trabajamos con docentes de 6° grado de escuelas primarias y profesores de 1° año de la EPET N° 7, de ambos espacios curriculares, en la articulación de los saberes o contenidos que van a enseñar los maestros en este último tramo y a los que se les va a dar continuidad en la primera etapa de la secundaria en el ciclo lectivo 2026”.

Recordó que el objetivo de esta propuesta “es acompañar al alumno de la mejor manera posible en la transición de la escuela primaria a la secundaria”.

Y adelantó que “en la próxima jornada se trabajará en articulación y producción de un cuadernillo en donde van a estar plasmados los saberes básicos que van a ser enseñados en sexto grado de la primaria, para después continuar trabajándolos en la secundaria”, cerró.



