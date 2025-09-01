Continúa el operativo de búsqueda para hallar a Carlos Diacowsky

El despliegue policial se extiende a diversas comunidades y zonas rurales, con personal de la Sección Canes con perros adiestrados y la utilización de drones.

Efectivos de la policía provincial trabajan en un exhaustivo operativo de búsqueda para establecer el paradero de Carlos Diacowsky, de 72 años.

Según la denuncia de sus familiares, el hombre se ausentó de su casa ubicada en el camino vecinal de la Colonia Corralito, de la localidad de Pirané, entre la tarde del seis y la mañana del siete de este mes.

Diacowsky es de contextura física delgada, cutis trigueño, mide 1.75 metros de estatura y cabello corto.

Al momento de ausentarse, vestía remera gris, camisa de mangas largas verde, short y crocs azules.

Ante la situación, la Unidad Regional Dos, a través de la Comisaría de Pirané, del Comando Radioeléctrico y Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Loma Senes impulsa un operativo de búsqueda con la totalidad del personal, tarea a la que se sumaron los integrantes de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales con su delegación de Pirané, Delegación Unidad Especial de Asuntos Rurales Loma Monte Lindo y una comisión policial de la Sección Canes, dependiente de la Dirección de Cuerpos y Servicios Especiales, con perros adiestrados para búsqueda de personas.

El intenso trabajo se realiza a pie, en móviles y motocicletas de la fuerza provincial por caminos vecinales, picadas y campos aledaños, utilizándose además drones.

La actividad continúa y se aprovecha al máximo la luz solar, sin que hasta el momento se lo haya encontrado.

Cualquier información, se solicita dar aviso a la línea de emergencias gratuita 911 en capital, al 101 en el interior o acercarse a la dependencia policial más cercana a su domicilio.