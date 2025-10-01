Este martes se realizará la presentación de la muestra “Patria” de Carlos Daniel Pallarols

La directora de Acción Cultural, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, la profesora Graciela Marechal, se refirió a la presentación de la muestra “Patria” que se realizará este martes 14 a las 9 horas en la Casa de la Artesanía de la ciudad capital.

Al dialogar la funcionaria con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó: “Esta obra está recorriendo el país. Comenzó en Misiones y continúa con las provincias del Norte. Será a las 9 de la mañana en la Casa de la Artesanía situada en San Martín 802”.

“Es una muestra de Carlos Daniel Pallarols, de la familia tradicional de orfebres argentinos, con reconocida fama mundial”, agregó y valoró el momento en que está siendo presentada, ya que afirmó que “es tan necesaria porque habla de nuestros símbolos patrios, lo que cobra importancia en esta realidad tan difícil por la que estamos pasando a nivel nacional”.

Estará en exposición hasta el 27 de octubre, de lunes a sábado en el horario de 8.30 a 12 y de 17.30 a 21 y el domingo de 17.30 a 21 horas.

“La entrada es libre y gratuita”, subrayó la funcionaria cultural.

*Cuando el río suena, cantos trae*

Por otra parte, también habló sobre el regreso de “Cuando el río suena, cantos trae”, la cuarta edición de otra propuesta cultural que busca visibilizar el trabajo de los artistas que cantan por y para Formosa.

Este ciclo, que celebra la música local y mantiene vida la identidad formoseña a través de las voces de artistas capitalinos y del interior, iniciará el sábado 18 de octubre a las 21 horas en el Galpón “C” del Paseo Costanero.

“Ese día se contará con la presentación del Grupo La Línea, proveniente de Pirané y de Camila Godoy, mientras que el domingo 19, a la misma hora, actuarán Maza Girón y el Proyecto Tata y Guagua”, señaló.

Para cerrar, la profesora Marechal recordó: “La entrada es libre y gratuita”.



