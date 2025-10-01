La Cooperativa "14 de Junio" realizó tareas de limpieza en la EPEP 179

Con responsabilidad y convicción solidaria, trabajadores de la Cooperativa 14 de Junio de la ciudad de Formosa realizaron este sábado tareas de profunda limpieza en las instalaciones de la Escuela Primaria Nº 179 "Juan Bautista Alberdi" del barrio Don Bosco.

Un nutrido grupo perteneciente a la mencionada entidad de la economía social llegó al edificio escolar que ocupa una manzana para acondicionarlo, desinfectar y limpiar todos los espacios utilizados por la comunidad educativa.

Esta semana cuando regresen al establecimiento, niños, docentes y directivos encontrarán espacios renovados, desinfectados y en perfecto estado para el estudio y recreación.

Se acondicionaron patios, aulas, salones, sanitarios, espacios comunes, pasillos y todo lo que requería una mano de limpieza profunda.

Desde la comunidad educativa mostraron enorme gratitud a los hombres y mujeres que hicieron posible esta iniciativa solidaria.