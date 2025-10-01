Estudiantes de escuelas técnicas de Formosa se destacaron a nivel nacional





Estudiantes y docentes de instituciones técnicas de Formosa participaron de las Olimpíadas Nacionales de Educación Técnico Profesional (ETP) organizado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), donde lograron destacarse.

Se trata los equipos de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 2 “Ilda V. de Giachero”, quienes dejaron en alto a la educación pública formoseña en las especialidades Mecánica y Química; y de igual manera, la EPET N° 7 “Vicente Arcadio Salemi” en las disciplinas Programación y Automotores.

Cabe mencionar que, la delegación formoseña, no solo representó a la provincia, sino a la región NEA y se destacó por sus capacidades profesionales, trabajo colaborativo y creatividad en este evento académico, que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), en las instalaciones del INET.

Modelo pedagógico provincial

Sobre esto, el director de Educación Técnica del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, el profesor Pablo Barón Peña, expresó que “es una verdadera emoción”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR destacó que este destaque a de Formosa a nivel nacional “habla fundamentalmente del trabajo que se hace en las escuelas y del modelo pedagógico provincial que tenemos”, añadiendo que “constantemente estamos trabajando en la inclusión y en la calidad; y eso, vemos reflejado en estas acciones y resultados”.

“A nosotros nos pone contentos y nos emociona como exalumnos de una escuela técnica verlos siendo los partícipes y los que muestran cómo está nuestra educación técnica”, expresó.

De esta manera, Barón Peña, explicó que “las olimpiadas de ETP empiezan entre junio y julio en todo el país”, puntualizando que “primero hay una instancia institucional en todas las provincias; después hay una decisión jurisdiccional, y finalmente la Nacional”.

En este sentido, aclaró que “es importante mencionar que tanto el seguimiento, evaluación y propuesta de trabajo que se le realiza a los estudiantes, es monitoreada por el INET”, y resaltó que “esto quiere decir que nosotros no tomamos decisiones acá”.

Asimismo, añadió que “el trabajo que hicieron nuestros estudiantes y docente en estas olimpiadas estuvieron enmarcados en resoluciones del Consejo Federal de Educación, donde se encuentra el Sistema Nacional de Evaluación, Certificación y Acreditación Integral de la Educación Técnico Profesional en Argentina (SiNECAI)”.

Por lo tanto, afirmó que “no solo fueron evaluados en el evento en sí y en la propuesta que le dieron en ese momento, sino también en la forma, métodos, tipo de enseñanza que dan nuestros profesores y en la organización institucional que se da en la provincia”.

Y remarcó que “a través de esta medición por más que las escuelas participen en una provincia, si no llegan a los estándares establecidos por el INET, no pasan al nacional”.

“Hay un trabajo muy bien hecho en Formosa”

Por su parte, Fidelina González Ibáñez, profesora a cargo de Práctica Profesionalizante del 7° año de Programación de la EPET N° 7, comentó que realizaron las instancias institucionales en el mes de junio, “y fue una semana de intensas actividades para los chicos con la problemática cedida por el INET”, marcando que “recibimos la problemática, y lo desarrollaron en una semana”.

Hizo saber que “los chicos brillaron en su exposición”, recordando que obtuvieron un destaque e indicó que “también participaron en los debates y capacitaciones que se dieron dentro del INET”.

“Estamos muy orgullosos de ellos, porque pudieron defender e interactuar con colegios de otras provincias”, expresó y mencionó que “con esto nos dimos cuenta que hay un trabajo muy bien hecho en Formosa y eso se desprende de la política educativa provincial, que incluye capacitaciones, y recursos necesarios”

A su vez, subrayó que, a diferencia de otras delegaciones “nosotros teníamos todos los gastos solventados”.

“Formosa es una de las provincias más avanzadas en programación”

Finalmente, los estudiantes de la EPET N° 7, manifestaron que “estando allá descubrimos que Formosa es una de las provincias más avanzadas en el ámbito de programación del país, porque los otros proyectos no llegaban ni a la mitad de lo que desarrollamos” y afirmó que “la competencia real fue en Formosa con los otros compañeros”.



























