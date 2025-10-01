“No existe normativa legal alguna” que prevea la figura de los “analistas operativos” en las elecciones





En la resolución de la Honorable Junta Electoral del Distrito Formosa donde se rechaza la implementación de los “analistas operativos”, lo cual fuera planteado desde la Dirección Nacional Electoral (DNE) para las elecciones de este domingo 26, se fundamenta en que “no existe normativa legal alguna” que prevea dicha figura u otra de similares funciones durante el desarrollo de los comicios.

Cabe recordar que la Junta Electoral del Distrito Formosa, presidida por el juez federal con competencia electoral de la provincia, Pablo Morán, y los vocales Guillermo Alucín, presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y Luis Benítez, fiscal federal Nº 2, rechazó la solicitud de la DNE de imponer “analistas operativos” en la jornada comicial de este domingo.

La Dirección, sin facultades propias, había pedido autorización para que “analistas operativos”, es decir representantes de dicho organismo nacional, pudieran intervenir durante el acto eleccionario a realizarse en Formosa.

En ese sentido, la Junta, reunida el pasado jueves 23, de acuerdo al Acta Nº 19, argumentó que “no existe normativa legal alguna” que prevea la figura del “analista operativo”, dado que “las únicas personas autorizadas normativamente a intervenir en las mesas de votación, bajo control de la Justicia Nacional Electoral” son las autoridades de mesa, los fiscales partidarios acreditados, el Comando Electoral, los delegados judiciales, el personal del Correo y acompañantes cívicos.

Además, se enfatizó que la DNE “carece de facultades para desplegar personal propio” dentro de los establecimientos donde se llevarán a cabo los comicios.

Y a todo ello se suma “la imposibilidad operativa y material” de su implementación para este proceso electoral, dado “lo tardío de la iniciativa” en relación al cronograma electoral, teniendo en cuenta que las elecciones se realizan este domingo 26.

Por consiguiente, “no es posible” capacitar a las autoridades de mesa ni a los delegados judiciales respecto de las funciones que ejercerían dichos analistas, así como tampoco es factible otorgar la correspondiente intervención a las agrupaciones políticas.



