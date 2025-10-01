Arte y salud en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia

Como parte de las actividades del Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, en el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia se llevó a cabo un taller de pintura dirigido a pacientes y expacientes oncológicos, a cargo de artistas del grupo “SumArte”.

Al respecto, Claudia Belloni, profesora de Artes Visuales, además de kinesióloga, dialogó con AGENFOR y comentó: “En mi grupo, que se llama ‘SumArte’, somos varias personas, desde jóvenes y adolescentes hasta gente grande, que nos unimos para mostrar nuestro arte”.

En esta oportunidad, “hicimos esta actividad desde un lugar muy especial, que es la salud”, explicando que se trató de un taller, “una mezcla de arte figurativo con un poco de abstracción, para los pacientes del Centro, donde cada uno pudo expresarse de la manera en que quiso hacerlo”.

“El arte también sana –subrayó-. El arte es sanador y creo que cada uno, desde su perspectiva, vive una experiencia en cuanto a eso”.

A su vez, anticipó que el próximo jueves 30 se desarrollará una charla sobre arte y salud, que “la estaremos brindando junto con una fotógrafa y otra profesora de Arte”, dando así un cierre a este Mes Rosa.

Por su parte, Angélica Villalba, paciente del CMNR, contó que “llegué por un cáncer de mama y estuve muy mal, pero tuve la contención de mi familia. Al llegar al Centro empecé a sanar por la atención que nos dan, desde la mesa de entrada hasta hacer el tratamiento”.

“Ya lo terminé, pero tengo que volver para hacer los controles”, destacó. “Y en esta oportunidad fue por el arte. Me invitaron para este taller, así que participé. Muy hermoso, da gusto venir a experimentar con la pintura y pasar un lindo momento”, concluyó.







