El vicegobernador de la provincia de Formosa, Eber Solís, compartió un encuentro con vecinos y vecinas del barrio Colluccio, ubicado en la ciudad de Formosa, donde se dialogó sobre el nuevo sistema electoral de la Boleta Única Papel (BUP), de cara a las próximas elecciones nacionales.

En ese marco, “conversamos sobre la importancia de participar con compromiso e información de estos comicios, fortaleciendo así nuestra democracia y el futuro de todos los formoseños y las formoseñas”.

Agradeció “el interés y la calidez” de los que participaron del encuentro, porque “a través del diálogo y la participación activa seguimos construyendo una provincia más consolidada en unidad”.

Para finalizar, instó a que “este 26 de octubre, acompañemos a los candidatos y las candidatas de Gildo Insfrán, votando con el corazón, fuerte y al medio al Frente de la Victoria (FdV)-Formosa”.



