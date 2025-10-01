Continúa el mes de concientización de la detección temprana del cáncer de mama

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), sigue desarrollando las actividades programadas para octubre, en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama a nivel mundial, fecha conocida como Mes Rosa.

En ese marco, los centros de salud y hospitales de toda la provincia intensifican múltiples acciones que se llevan a cabo a lo largo del año, para concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad y de su prevención.

Para ello, tanto en las localidades del interior como en la Capital, a cargo de los equipos de los efectores sanitarios, se están realizando charlas informativas y educativas, talleres sobre autocuidados y autoexamen mamario, así como campañas de sensibilización destinadas a los pacientes, los vecinos y las distintas instituciones.

Al respecto, la directora del Hospital de General Belgrano, la doctora Vanessa Riveros, comentó que durante esta semana “continúa con la concientización del Mes Rosa con charlas para la comunidad que estuvieron acompañadas por autoridades de la Policía de la provincia, el Juzgado de Paz y la Delegación Zonal”.

Además, una actividad similar fue realizada “en la Casa de la Solidaridad de nuestra localidad y se está haciendo difusión por los medios de comunicación locales”, mencionó.

Remarcó que el objetivo es insistir y crear conciencia de que la detección temprana es la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el cáncer de mama, “principalmente, a través de la mamografía anual, un estudio que debe hacerse a partir de los 40 años y es completamente gratuito”.

Por otra parte, desde el Hospital de Pozo del Tigre indicaron que el martes 14 se llevó a cabo un encuentro con los pacientes en la sala de espera, organizado por el Servicio de Obstetricia, que “entregó folletos y brindó información sobre el cáncer de mama, cuáles son los controles tempranos y cómo deben hacérselos”, expuso el director del nosocomio, el doctor Alexis Bedoya.

Asimismo, en el centro de salud de la comunidad Lote 8 tuvo lugar una charla “en la que se habló de la prevención de esta patología” y, a la vez, se brindó un taller informativo “en el que se desarrollaron distintas actividades didácticas para promover el autoexamen de las mamas”, dio a conocer el licenciado Diego Fernández, director del efector sanitario.

Igualmente, la directora del centro de salud del barrio Viejo de Ingeniero Juárez, la licenciada Karen Sánchez, hizo notar que octubre es el mes del año “en que nos dedicamos exclusivamente a promover la concientización, la prevención y la detección temprana del cáncer de mama”.

“Nuestro compromiso, como equipo de salud, es acompañar, informar y recordar, en especial a las mujeres, la importancia de los controles periódicos y el autoexamen como herramientas fundamentales para salvar vidas”.

Más acciones

Entre las actividades programadas, en la tarde de este miércoles 15, a las 18 horas tuvo lugar una “Caminata Rosa” desde la plaza Unidad Nacional hasta el boulevard del barrio San Cayetano, “donde se plasmaron manos pintadas en un cartel y el cual culminó con una clase de zumba”, informó el director del centro de salud de la localidad de Herradura, el doctor David Casarubia.

También, el Hospital de Riacho He Hé ofreció una charla a la comunidad que finalizó con una suelta de globos.

En tanto que en el próximo viernes 17 de octubre, los centros de salud La Nueva Formosa, desde las 14 horas, y el “Dr. Héctor Pastor” del barrio Bernardino Rivadavia, a partir de las 8.30 horas, llevarán a cabo charlas educativas, informativas y de concientización.

Además, se sumarán otros centros de salud y nosocomios ubicados en distintos puntos de la provincia.



