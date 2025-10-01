El ODEPOE informa que en Formosa votó entre el 63 y el 65% del electorado habilitado

El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca reveló con respecto a las denuncias durante el proceso electoral, la realizada por el Apoderado de La Libertad Avanza Dr. López Tozzi, “que fueron RESUELTAS POR -INTERVENCION DINÁMICA-, en el incidente del Barrio NAMQOM, por parte del Comando Electoral y del Juez Federal en el lugar. En Comunicación Telefónica el propio López Tozzi se acercó hasta el Barrio Namqom y verificó que todo el proceso electoral se desarrollaba con total normalidad. Por último, desde el ODEPOE se agradeció a todas/os los ciudadanos que cumplieron con su deber cívico, como así también, a las Fuerzas Federales y Provinciales, que resguardaron la transparencia del proceso electoral en toda la provincia, como así también a las/os Delegadas/os Electorales, Presidentes de Mesa y Fiscales de las diferentes agrupaciones políticas.



