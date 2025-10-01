Se concretó nuevo módulo sobre tecnologías en la Escuela municipal de Turismo

Este jueves, los asistentes de la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo de la comuna concurrieron a un nuevo módulo, en el que continuó desarrollándose la capacitación sobre utilización de nuevas tecnologías, como herramientas para beneficiar al turismo local aprovechando el uso que se les da en la actualidad.

Sebastián Lezcano, Especialista en Estrategia Digital y encargado la clase, comentó “hoy vimos todas las herramientas de las redes sociales, al igual de cómo funcionan estas nuevas formas de comunicación para explotar al máximo las actividades, experiencias y lugares para visitar. La idea es que ellos mismos promuevan y utilicen estas tecnologías para que el turista accedan a la información lo más rápido posible, puedan saber quiénes son los guías, como así también la historia y cultura de Formosa”, detalló.

“Hoy aprendimos a trabajar con el perfil de cada uno – agregó – a implementar su marca personal o su emprendimiento, y a su vez cómo se comunican desde otros rubros, como gastronomía, hotelería y agencias de turismo, y cómo desde nuestro celular, con dos o tres plataformas, podemos hacer lo mismo para llegar a más personas para que lleguen a conocer nuestra ciudad”.

Dijo Lezcano para concluir, “hoy el mundo que está saturado de información y redes sociales de uso global, y es bueno que sepamos que cada uno puede realizar su aporte desde allí, visibilizando la mayor cantidad de actividades posibles, que son muchas, en esta caso para atraer turistas a nuestra ciudad”.

























a los alumnos de la escuela, expresó: “Formosa es una ciudad que está creciendo muy rápido y hay cuestiones en que la tecnología parece avanzar el doble de rápido, entonces, dentro de esta capacitación, lo que hicimos es hablar con los alumnos, mostrarles las habilidades y las herramientas que hay hoy con la tecnología, con internet y la inteligencia artificial para poder hacer contenido, para visibilizar lo que están haciendo, para poder hacer exposiciones y cuál es el circuito o el proceso de la toma de decisiones como para poder visitar un lugar”, detalló.

Lezcano afirmó que, hoy en día, la tecnología es un aliado importante del turismo, “es una herramienta básica, todo lo que es el mundo Google, cómo funciona, cómo lo utiliza la gente en Formosa, cuál es la importancia de que las personas participen y se pongan visibles en las redes sociales”, precisó. “Hoy ya no es necesario que todo salga impreso en un diario, sino que con nuestras redes tenemos una marca personal, lo que nos permite mostrar actividades, experiencias y atraer a muchas personas”, dijo.







