Elecciones: “Los legisladores nacionales son los que llevan la voz del interior al Congreso”

Legisladores del ámbito provincial, nacional y local del Partido Justicialista expresaron la importancia que tienen estas elecciones nacionales del domingo 26 de octubre, donde en la provincia de Formosa se elegían dos diputados nacionales, por primera vez, con la Boleta Única Papel (BUP), al marcar que los legisladores nacionales “son los que llevan la voz del interior al Congreso”.

En ese sentido, la diputada nacional, la doctora Graciela Parola, señaló que se trata de una nueva experiencia la BUP, pero más allá de eso, “con la firmeza y la convicción de siempre”, acentuó. Así como, “sobre todo trabajando para que haya paz social porque los formoseños estamos acostumbrados a defender la democracia”, resaltó.

A su turno, la senadora nacional, la arquitecta María Teresa González, afirmó que por el acto comicial fue “un domingo cívico y democrático en la provincia de Formosa y en toda la República Argentina”, y resaltó: “Es importante celebrar la democracia con el voto”.

Hizo notar también que “es fundamental destacar el rol que cumple el legislador y la legisladora” porque “son los que llevan la voz del interior” del país a las distintas Cámaras del Congreso, tanto de Diputados como de Senadores.

En el caso de la provincia de Formosa se elegían dos diputados nacionales, es decir, eran dos bancas las que estaban en juego, “y precisamente es fundamental que el pueblo de Formosa se exprese en su mayoría, como lo suele hacer en todas las elecciones”, enfatizó.

En esa misma línea, el diputado nacional Luis Basterra, quien emitió su voto en la EPEP N° 365 del barrio Virgen del Rosario, mostró su confianza en el pueblo, al asegurar que “se va a expresar para dónde quiere que siga el rumbo de nuestro país, y nuestra provincia como siempre comprometida”.

Optimista, agregó Basterra que “el nivel de participación será importante”, y resaltó que la jornada se desarrolló con normalidad, “paz y respeto por la voluntad del pueblo”.

También estos mismos valores fueron destacados ante la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) los diputados provinciales Agustín Samaniego y Rodrigo Vera.

Por un lado, el presidente del bloque Justicialista en la Legislatura Provincial marcó que “en paz concurrió el electorado a votar y democráticamente”, aguardando que “la participación sea masiva”.

Y valoró Samaniego que “el formoseño siempre es un ciudadano entusiasmado por participar y votar, sabiendo que es artífice de su propio destino”, por todo esto, sintetizó: “Votamos con mucha esperanza y alegría porque con el voto definimos nuestro futuro”.

En el mismo sentido, el diputado Vera expuso que el pueblo formoseño expresó “soberanamente su voluntad” a través del voto “en este día importante”.

Por último, la concejal capitalina justicialista María del Carmen Argañaraz definió este acontecimiento eleccionario de una “celebración de la democracia, ya que es la posibilidad de elegir y decir lo que pensamos a través del voto”.



























































